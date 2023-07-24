Холодильник, телевизор и автомобильные шины: Что находят водолазы на нижегородских пляжах

Водолазы начали повторную чистку пляжей в Нижнем Новгороде. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

За постоянными ливнями и похолоданиями нижегородцы и не заметили, как уже наступила середина лета. Зато это заметили водолазы, начавшие повторную чистку озер и пляжей в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что к началу купального сезона они тщательно обследовали дно водоемов и провели там генеральную уборку, за последние полтора месяца там снова скопилась изрядная доля мусора. Рассказываем о самых необычных находках на дне нижегородских озер.

- По распоряжению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, с 15 июля мы начали повторную очистку пляжных водоемов, - рассказал ведущий специалист МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» Игорь Караваев. – К 21 июля эта работа была закончена. Последним мы очистили Силикатное озеро. Однако при необходимости мы можем провести дополнительную очистку по заявке глав районных администраций.

Как оказалось, во время подобных чисток водолазы находят немало необычных находок на дне нижегородских озер. В частности, в этом году их коллекция пополнилась телевизором, холодильником и даже кое-какой мебелью. Однако чаще всего в озерах находят автомобильные шины.

- При повторной очистке уже не так много мусора, но все равно попадаются и крупногабаритные предметы, к примеру, автомобильные шины. Но, в основном, извлекаем со дна техногенный мусор – стекло, пластик и пакеты, - признался Игорь Караваев.

По данным спасателей, с начала пляжного сезона ни одного несчастного случая на официально разрешенных пляжах не зафиксировано.

- Именно поэтому мы призываем нижегородцев купаться только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты, - заявили в городском управлении ГОЧС.