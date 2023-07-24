Пользователи Яндекс Go из Нижнего Новгорода теперь могут оплачивать такси с помощью СБП

В Яндекс Go добавили оплату с помощью Систему быстрых платежей (СБП). С СБП можно не вводить данные банковской карты при оплате. Нужно один раз привязать счет к Яндекс Go через приложение мобильного банка. После этого платежи будут списываться автоматически.

Способ оплаты доступен клиентам банков, которые поддерживают возможность привязки счета через СБП. В настройках приложения Яндекс Go можно сменить счет или привязать другой. В банковском приложении также можно управлять счетами, которые используются для оплаты по СБП.

Обладатели подписки Яндекс за поездки, оплаченные по Системе быстрых платежей, получают баллы Плюса — как и при прочих способах онлайн-расчетов. Привязать счет к Яндекс Go сейчас могут пользовать iOS, позднее сервис появится и в приложении для Android.