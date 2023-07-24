«Вышел из автобуса и направился в поле»: Нижегородец пропал при странных обстоятельствах в Хабаровском крае

33-летний Михаил Березин из села Тумботино пропал в Хабаровском крае. Фото: ДПСЦ "Лига Спас".

Житель нижегородской области 33-летний Михаил Березин бесследно исчез в Хабаровском крае. Как пишет «КП-Хабаровск», уже более двух недель мужчина не выходит на связь, и никто не знает, где он и что с ним.

Михаил проживает в селе Тумботино Нижегородской области. Недавно он отправился в город Лучегорск Приморского края и добрался до Хабаровска. Днем 7 июля мужчина вышел из автобуса в селе Аван, которое находится в 138 километрах от места назначения, и стал ловить проходившие мимо машины. В последний раз он выходил на связь как раз тогда, когда стоял на трассе и пытался уехать. Михаил позвонил другу, обмолвился с ним парой слов и завершил разговор. С тех пор его телефон постоянно выключен или находится вне зоны действия сети. Что именно случилось — неясно. Возможно, пропал сигнал или села батарейка.

Пока известно только то, что мужчина свернул с трассы в поле. Все еще нет никакой информации о том, куда он пошел дальше.

- Согласно обращению районного отдела полиции, требуется помощь в поисках мужчины 1989 года рождения, который 7 июля вышел из рейсового автобуса в районе села Аван Вяземского района и ушел в поле. Мобильный телефон у него отключен. В настоящее время местоположение мужчины неизвестно, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в местном поисково-спасательном отряде «Лига Спас», на участке очень много колодцев. Каждый из них внимательно осмотрели, но это не дало никакого результата.

- Обследовали почти пять квадратных километров площади, осмотрены все коллекторы и колодцы, пока Михаила найти не удалось, - сообщили в ДПСО «Лига Спас». В Хабаровск уже приехала мама Михаила. К сожалению, у женщины нет никакой информации, которая могла быть полезна в поисках. Волонтеры продолжают делать свою работу.

К слову, сейчас сезон отпусков и многие едут на машине к морю. Есть шанс, что кто-то из местных или туристов мог видеть нижегородца на дороге, он мог попасть на камеру видеорегистратора. Именно поэтому всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении Михаила, просят обращаться по телефону 8 914-190-12-17.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, короткие светлые волосы, серые глаза. Мужчина может носить рыжую бороду.

В день исчезновения он был одет в черную кепку, синюю футболку, спортивные штаны и кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли женщину, которая пять дней блуждала по лесу.