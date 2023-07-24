Погода в Нижнем Новгороде 24-28 июля: ожидаются ливни и жара до +31 градуса

В пятницу ожидается жаркая погода без осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближайшая неделя для нижегородцев вновь станет контрастной — то сильные ливни при относительно комфортных температурах, то вновь жарко и пасмурно. В конце недели будет сложно устоять перед соблазном искупаться в реке или озере так как синоптики сервиса Яндекс.Погода обещают до +31 градуса. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 24 по 2 июля.

В понедельник, 24 июля, днем облачно с прояснениями и до +22. Ночью начнется небольшой дождь, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Этот дождь продолжится и утром следующего дня, при этом воздух прогреется до +19 градусов. Днем осадки прекратятся, температура воздуха ожидается в пределах +19...+22 градусов, а в ночные часы около +16.

Среда, 26 июля, ознаменуется ливнями. Уже с самого утра над городом нависнет плотная стена из осадков, а столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов. Днем неожиданно потеплеет до +25, а дороги в городе ненадолго просохнут перед вечерним ливнем. Ночью будет тепло — до +20 градусов, ливень прекратится.

В четверг, 27 июля, по прогнозам синоптиков, осадков не будет, ожидается облачная, местами пасмурная, но теплая погода. Днем воздух прогреется до +27 и такая температура продержится почти до самой ночи. В послезакатные часы температура воздуха составит до +22 градусов.

Последний день рабочей недели станет самым жарким .Столбик термометра днем покажет +31, никаких дождей не ожидается. Это значит, что можно смело собираться на пляж. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому головной убор и солнцезащитный крем вполне могут пригодиться. Ожидается, что в субботу будет уже не так жарко, но все еще комфортно для пляжного отдыха. В воскресенье вновь начнутся дожди.