Нижегородцы наблюдали суперлуние в ночь на 1 августа

Луна была на минимальном расстоянии от Земли. Фото: Игорь Иванов.

В ночь с 31 июля на 1 августа нижегородцы могли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние. В это время Луна оказалась на минимальном расстоянии от Земли и выглядела огромным светящимся шаром в небе. Это было поистине завораживающее зрелище, которое местные жители постарались запечатлеть на память.

Завораживающее зрелище. Фото: Игорь Иванов.

– Вот ради таких моментов и нужен фотоаппарат. Думал снять на смартфон, но понял что без толку, – поделился один из нижегородцев в социальных сетях.

Повезло жителям Нижегородской области и с погодой – небо очистилось от облаков, поэтому полюбоваться астрономическим явлением можно было во всей красе. Суперлуние было видно невооруженным глазом, но самые опытные наблюдатели за ночным небом вооружались телескопами или биноклями, чтобы рассмотреть всю красоту Луны.

Снимками суперлуния жители региона поделились в сети. Фото: Игорь Иванов.

Суперлуние было прекрасно видно в любой точке Нижнего Новгорода, однако лучшие виды были у тех, кто находился вдалеке от городских огней и освещенных улиц.

Суперлуние было видно невооруженным глазом. Фото: Игорь Иванов.

Напомним, ранее нижегородцам удалось снять красивое небо в разных уголках региона, оно было поистине завораживающим. Так, например, жители Бора увидели над головой облака-мамматусы – редкое природное явление, которое встречается чаще всего в тропических широтах.