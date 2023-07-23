20-летнюю нижегородку спасли из воды на Нижневолжской набережной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

20-летнюю девушку спасли из воды на Нижневолжской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о произошедшем поступила в 04:15 23 июля от очевидцев. Девушка гуляла в компании по Нижневолжской набережной и в какой-то момент оказалась в воде. Самостоятельно выбраться из воды она не смогла, поэтому на место происшествия вызвали спасателей.

Они прибыли на судне на воздушной подушке «Кальмар». Спасатели подошли как можно ближе к пострадавшей и подняли ее из воды при помощи спасательного круга. Девушка чувствовала себя удовлетворительно и не нуждалась в помощи врачей.