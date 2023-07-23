Сухогруз «Инженер Шуткова» с щебнем сел на мель в Нижнем Новгороде Фото: Иван Макеев

Груженный щебнем сухогруз «Инженер Шуткова» сел на мель в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как отмечается, инцидент произошел 22 июля в 21:50. Выполняя рейс по маршруту «Щелейки-Нижний Новгород», судно село на мель на 885 км реки Волга. Движению других судов сухогруз не мешает. Розлива нефтепродуктов не произошло.

На данный момент, проводятся работы по разгрузке и снятию судна с мели. На месте работает старший помощник Нижегородского транспортного прокурора.

-Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.