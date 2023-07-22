Споры о красной карточке и планы на победу: Что произошло после матча «Пари НН» - «Зенит» в Нижнем Новгороде 22 июля

Игра закончилась сухим поражением нижегородской команды. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Первый «блин» сложился комом для нижегородского «Пари НН» в новом сезоне РПЛ - обидная красная карточка Виктора Александрова, а следом два безответных гола от Матео Кассьерра, который практически не забивал в прошлом сезоне. Момент, освистанный тысячами болельщиков выглядел так: защитник нижегородцев снес Бакаева, который спешил в штрафную. Главный арбитр матча Сергей Иванов не увидел в этом фола последней надежды и выписал «горчичник», но видеопомощник судьи подсказал, что стоит изменить свое решение. Таким образом, Александров был удален с поля.

После матча эту ситуацию вспомнили за пределами стадиона. В целом болельщики достаточно быстро покинули Стрелку. Правда, у одного из гейтов, вероятно поджидая игроков местной команды, дежурили несколько юношей лет 13-18 и активно обсуждали игру.

- А Кукуян-то уже уехал? - донеслось из толпы. Вероятно, юные болельщики остались расстроены этим моментом игры и хотели взглянуть в глаза того самого VARа. Тем не менее, многие спортивные аналитики назвали такое решение справедливым и вполне соответствующим футбольным правилам.

Вот что сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран по этому поводу:

- Мы готовились, смотрели турнир, проводимый в Санкт-Петербурге, разбирали слабые и сильные стороны соперника. У нас был план и он работал до красной карточки. Эта красная карточка сломала игру.

По его словам, без обозначенного фола ситуация могла закончиться угловым. Главный судья находился рядом все видел и показал желтую карточку, но потом его почему-то убедили в ином.

- Я не уверен, что в такой же ситуации у «Зенита» была бы красная карточка, - добавил он.

Также Юран отметил, что ему не в чем упрекнуть свою команду. Судя по видеоповторам местами владение мячом в первом тайме доходило чуть ли не до 80%, хороший момент у ворот был у Николая Калинского, а еще несколько удивило отсутствие основного козыря в атаке «Зенита» - Малкома.

В свою очередь, наставник петербуржцев Сергей Семак не стал делать акцентов на этом удалении. Он сдержанно поздравил соперников с началом нового сезона и поблагодарил свою команду за хорошую игру.

- Эта игра была для нас непростой, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная. Будем готовиться к следующему матчу, - сказал он.

В целом, несмотря на вызывающий обсуждения эпизод, болельщики обеих команд, кажется, остались довольны игрой. Никто из них не лез в драку и не пытался выяснить отношения. Гости из культурной столицы могли спокойно сидеть на одной лавочке с нижегородскими фанатами и никто не стремился даже начать полемику.

- У вас хорошие болельщики, позитивные. Город очень красивый и чистый. Все понравилось. Игра была нормальная, стадион замечательный — все хорошо. Мы выиграли первую игру и выиграем чемпионат. Первый тур всегда тяжелый, надо входить в игру. У нашего клуба состав, конечно, был экспериментальный но, собственно говоря, справились. Наших болельщиков, по ощущениям, было достаточно много — от 500 до 1000 человек. Не скажу точно, потому что они не сидели единым сектором, а брали места в разных, - рассказал петербуржец Антон.

Следующий матч РПЛ «Пари НН» проведет 25 июля, соперником будет столичное «Динамо».