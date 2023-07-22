Пять дней блуждала по лесу: В Нижегородской области нашли женщину, которая ушла за грибами и заблудилась

Нижегородские полицейские разыскали женщину, которая пять дней блуждала в лесу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области полицейские разыскали 51-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и провела там пять дней. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области.

Жительница Дальнего Константинова Светлана отправилась в лес в минувший понедельник – после дождей в лесах пошел хороший слой грибов, ну как тут усидеть на месте? Однако домой она так и не вернулась – не смогла найти дорогу домой. Позвонить родственникам она не могла, поскольку не взяла с собой телефон.

О ее исчезновении забили тревогу лишь спустя три дня: к розыску пропавшей приступили полиция, администрация, волонтеры, егерь и местные жители.

- Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве, в четырех километрах от места её проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

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