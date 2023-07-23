Известные нижегородцы сделают боди-арт в виде городских достопримечательностей

Модель Сергей Тихонов, фотограф Станислав Булгаков.

В Нижнем Новгороде в третий раз пройдет боди-арт проект «Нижний внутри нас». На этот раз известные нижегородцы «примерят» изображения Ярмарки, фабрики «Маяк», Щелоковского хутора и многочисленных заводов. О новых планах «КП-Нижний Новгород» рассказала художник и создатель проекта «Нижний внутри нас» Екатерина Варлашкина.

Впервые фотопроект о любви к Нижнему Новгороду, его архитектуре, природе и жителям был запущен в 2021 году. Тогда на груди 12 известных нижегородок были нарисованы Дмитриевская башня, Строгановская церковь и футбольный стадион на Стрелке. А в 2022 году чемпионка Европы и мира по воздушной гимнастике Александра Бутримович слилась с Чкаловской лестницей.

В планах Екатерины на этот год перенести на тела спортсменов, шоуменов, ведущих и актёров Нижегородскую ярмарку и фабрику «Маяк». Также могут попасть в «живую картину» Нижегородский кремль, Щелоковский хутор и заводы города.

Художник Екатерина Варлашкина за работой. Модель Сергей Тихонов, фотограф Станислав Булгаков

- В Нижнем Новгороде есть градообразующие заводы, которые оставили немалый след в истории и жизни города. Поэтому хотелось бы их тоже отразить в проекте, - отметила Екатерина.

Кроме того, нижегородцы могут предложить и свои варианты городских достопримечательностей, которые хотели бы увидеть в проекте с учётом локаций, уже отснятых в 2022 году. Голосование будет проходить на страницах Екатерины Варлашкиной в социальных сетях.

Точных дат проекта пока нет. Многое зависит от переменчивой погоды. Но две- три съёмки запланированы на первую половину августа, ещё три - на конец лета.

Отметим, модели в проект уже набраны. Но их имена девушка держит в секрете. Ясно одно – все это известные нижегородцы.

Одной из моделей станет Сергей Тихонов, участвовавший в съёмке прошлого года. Мужчина сам вызвался примерить необычный образ. Даже ветреная погода и температура в +3 градуса не стали для него препятствием.

Сергей Тихонов сам вызвался примерить необычный образ. Фото: Станислав Булгаков

По словам Сергея, команда проекта делала все возможное для удачной съемки: помогали согреться, приносили горячий кофе, накидывали куртку и закрывали от ветра.

- Проект «Нижний внутри нас» - это прекрасная возможность выразить любовь к своему городу, - поделился Сергей Тихонов.

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