Начало матча в 15:15. Фото: Руслан Самарин, "Пари НН"

ФК «Пари НН» и «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграют на одноименном стадионе в Нижнем Новгороде 22 июля. Матч 1-го тура Российской премьер-лиги начнется в 15:15. До начала игры, в 14:00, состоится торжественное открытие футбольного сезона с выступлением группы «Бандерос».

Посмотреть матч «Пари НН» - «Зенит» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 15:00.

Смотреть ФК «Пари НН» - «Зенит» онлайн трансляция 1-го тура РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» - «Зенит» можно бесплатно в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» в 15:10.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Пари НН» - «Зенит»

Учитывая, что «Пари НН» начинает свой третий сезон в РПЛ, у команд было всего четыре встречи в рамках регулярного чемпионата. В одной из них нижегородский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0. В прошлом сезоне и гостевой, и домашний поединки закончились сухим поражением нижегородцев.

«Зенит» в этой встрече смотрится явным фаворитом, однако «Пари НН» серьезно подготовился, обновив и состав команды, и руководство. Нижегородцам определенно найдется чем удивить гостей с берегов Невы.