Смена гендиректора и новые подписания: Что происходит в «Пари НН» перед матчем против «Зенита»

Перед самым началом сезона клуб заключил соглашения с двумя иностранными игроками. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уже 22 июля в Нижнем Новгороде начинаются матчи Российской премьер-лиги. В первом туре местная команда принимает чемпиона прошлого сезона - «Зенит» из Санкт-Петербурга. Ожидается непростой матч. Рассказываем, что происходит в «Пари НН» за сутки до футбольного противостояния на Стрелке.

Команда подготовлена физически

Завершение сезона 2022/2023 для нижегородской команды выдалось непростым. «Пари НН» потребовалось два стыковых матча с «Родиной», чтобы подтвердить свое место в РПЛ. Гостевая встреча закончилась сухой победой. В ответной встрече нижегородцы проиграли 0:2, но по сумме забитых в двух играх мячей вышли победителями.

После этого у команды было две недели на отдых, а затем состоялись летние сборы на борской базе и в Подмосковье. У футболистов был насыщенный график с обилием физических нагрузок, тренировки проводились по два раза в день. Как отметил наставник команды Сергей Юран, очень сложно обыгрывать лидеров турнирной таблицы, не имея хорошей физической подготовки.

- Я сам не любил сборы, но с возрастом стал понимать что без физического состояния, как бы команда ни была подготовлена технико-тактически, какие бы звезды в ней ни играли, этого хватает на 20-30 минут. Футбол — непростой вид спорта, в нем надо много двигаться. К играм с такими командами, как «Спартак» и «Зенит» нужно на 200% быть готовыми физически, чтобы компенсировать некоторые моменты — сказал он на недавней встрече с болельщиками.

По итогам сборов наставник нижегородской команды был рад, что обошлось без травм и у спортсменов не сводило ноги, что в целом является показательным.

В новый сезон — обновленным составом

«Пари НН» удалось сохранить большую часть команды, но некоторых игроков нижегородскому болельщику будет не хватать. Так, например, ЦСКА забрал перспективного нападающего Владислава Яковлева, а вратарь Никита Гойло, не раз выручавший команду в прошлом сезоне, вернулся в «Зенит». На позицию последнего пришли сразу два молодых вратаря — Иван Кукушкин из «Уфы» и бывший торпедовец Виталий Ботнарь. Оба игрока неплохо себя показали в прошлом сезоне и от них ждут позитивных результатов. Основным голкипером, судя по всему, останется Артур Нигматуллин, который в мае и июне становился лучшим игроком команды.

Также состав клуба пополнили Матео Стаматов, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий, Николай Толстопятов, Александр Трошечкин и Илья Кухарчук. О том, кто из них выйдет на поле против петербургской команды, станет известно только в день матча. Одним из определяющих факторов, по словам тренера, является то, какие результаты они демонстрируют во время тренировочного процесса.

Более того, буквально вчера клуб сообщил о подписании 19-летнего «железнодорожника» Максима Шнапцева, а еще решается вопрос о привлечении одного из игроков нижегородской молодежки. Также стало известно о подписании двоих иностранных игроков. Сейчас они находятся в дороге и в завтрашнем матче не примут участия.

Перемены в руководстве

Перед самым стартом сезона «Пари-НН» собрал пресс-конференцию, на которой объявил что Равиль Измайлов покидает пост генерального директора клуба. Его кресло займет бывший глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Как отметил новый гендиректор, клубная политика, как и прежде, будет построена на честности и открытости. Кроме того, он намерен сохранить существующее взаимопонимание между руководством и тренерским штабом. Задачи на сезон тоже самые что ни на есть амбициозные — бороться за первые места в турнирной таблице. Это значит, что победы над топовыми клубами не должны быть разовым явлением.

Что не менее важно, «Пари НН» продолжает делать акцент на развитии талантов молодых игроков, при этом все еще остается место для более опытных игроков и легионеров. Последних, к слову, хватает и у «Зенита». В целом нижегородский клуб не смотрится явным фаворитом в предстоящей встрече, но способен преподнести множество сюрпризов.