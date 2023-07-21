Девять озер признаны опасными для купания в Нижнем Новгороде

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Девять озер в Нижнем Новгороде признаны непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора на 21 июля, вода в них не соответствует нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вода на пляжах Нижнего Новгорода еженедельно проверяется по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям. С начала сезона проведено уже более тысячи отборов проб.

В настоящее время нельзя купаться на 11 пляжах девяти озер. Они расположены в разных районах города, но все находятся в заречной части.

В частности, купаться сейчас не рекомендуется в Больничном и Сортировочном озерах Канавинского района, во всех парковых озерах Автозаводского района, на всех оборудованных пляжах Сормова и на одном из пляжей Силикатного озера в Ленинском районе.

- Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - сообщили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Где нельзя купаться в Нижнем Новгороде по данным на 21 июля:

в Канавинском районе - озеро Сортировочное (оба пляжа), озеро Больничное (у больницы № 39);

в Сормовском районе - озера Лунское и Пестичное, озеро Светлоярское (оба пляжа);

в Автозаводском районе – озеро ПКиО (ул. Смирнова), озеро ПКиО (пр. Молодежный), озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода:

в Ленинском районе – пляж по адресу пр. Ленина, 19Б на озере Силикатное.