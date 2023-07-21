«Молодец! Хорошо работаешь»

Фото Натальи Глазуновой.

Так, по-отечески сдержанно, но при этом очень тепло поздравили токаря цеха №53 АО «АПЗ» Алексея Федурина с занесением на заводскую Доску почета его старшие коллеги-наставники. В 2014 году они приняли в свой коллектив молодого парня, который на их глазах вырос в профессионала.

Интерес к металлообработке у Алексея Федурина с детства: его отец Евгений Юрьевич – токарь с большим опытом. Сын часто бывал у него на работе, видел, как отец трудится, поэтому в выборе своей будущей рабочей профессии Алексей был уверен. Окончил приборостроительный колледж, отслужил в армии и пришел на АПЗ, в цех №53 на участок токарных универсальных станков, где первые шаги ему помогли сделать наставники.

– Основным учителем у меня был Александр Павлович Харьков, но цех дружный, поэтому практически все помогали: Сергей Александрович Бухвостов, Сергей Владимирович Бутусов, Владимир Иванович Калабашин (его не стало несколько лет назад), – рассказывает Алексей. – Я от природы любознательный, спрашивать не стеснялся, да и сам просто наблюдал, как работают старожилы участка.

А сегодня Алексей Федурин уже сам наставник: у него два ученика – Никита Смирнов и Владислав Беганцов.

– Парни с головой, – говорит он про ребят. – Считаю, что работа в нашем цехе дает отличные навыки, поэтому, кто хочет работать – всему научится, было бы стремление.

У самого Алексея есть стремление стать еще лучше в своем деле. Вспоминает, например, как трудно давалась ему обработка ротора, какой сильной концентрации внимания требовала деталь, и он справился. Сейчас ротор обрабатывают на программных станках, но токарь-универсал уверен, что без их оборудования все равно не обойтись. Есть детали, где каждый раз требуется перенастройка станка, и делать их могут только универсальщики.

– Раньше занимался спортом – волейболом, баскетболом, – отвечает Алексей Федурин на вопрос об отдыхе. – Сегодня на первом месте работа и семья. Живем в Шатовке, у нас две маленькие дочки – Варвара и Вероника. Если есть свободная минута, читаю историческую фантастику или смотрю фильмы. А с отцом мы и сегодня часто обсуждаем токарные вопросы, но уже на равных...

Комментарий

Александр Горшков, заместитель начальника цеха №53:

– Алексей с самого начала, как пришел в цех, проявил себя ответственным, инициативным и исполнительным рабочим. Был победителем конкурса «Золотые руки». Сегодня ему доверяют обработку одних из самых сложных прецизионных деталей, которые выпускает цех. Он проявляет нестандартный подход к работе, сам придумывает и изготавливает оснастку. Всегда активно участвует в освоении новых изделий. Сегодня в цех приходит много молодежи, и Алексей является примером для новых ребят.

Ирина Балагурова