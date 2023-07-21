«Права нарушали каждый день»: педофил потребовал компенсацию в 17,5 млн рублей за издевательства в нижегородской колонии

Он посчитал, что день его страданий стоил более 6 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Необычный случай в нижегородской исправительной системе - Зураб Е., отсидевший 9,5 лет за развратные действия и насилие над детьми, потребовал с Борской ИК №11 свыше 17,5 млн рублей. Заявитель считает, что сокамерники над ним все это время издевались, а администрация учреждения якобы бездействовала и не предпринимала необходимых мер для соблюдения его прав. Все это привело к ухудшению его здоровья и общего состояния. Все издевательства он подробно описал в своем заявлении.

Так, например, когда заключенный хотел поесть, ему запрещали садиться с остальными, когда хотел разогреть пищу или нагреть воду для чая — ему не давали это делать в общем помещении, приходилось идти к умывальнику возле туалета. Продукты можно было хранить только около мусорки или в бачке унитаза.

Зураб также заявил, что ему вообще не разрешали пользоваться удобствами, доступными другим заключенным. Он не мог мыться, стирать, гладить и сушить вещи вместе со всеми, не мог их даже хранить рядом с чужой одеждой. У него была своя посуда, которую разрешали мыть только в технической раковине, где вообще-то моют обувь и стульчаки. Телевизор позволяли смотреть только через дверной проем и, конечно, другими заключенными ему строго-настрого было запрещено посещение любых культурных мероприятий, проводимых в колонии.

В списке предъявляемых к нему требований также значилось следующее:

- безоговорочно и бесплатно выполнять всю грязную работу в отряде и на прилегающих территориях, по первому требованию;

-не высказывать своё мнение по бытовым и иным вопросам к виду полного игнорирования;

-не перечить осуждённым общей массы, всюду пропускать их, не взирая на очерёдность.

Зураб посчитал, что с ним обходились плохо, бесчеловечно. Даже когда он в колонии хотел устроиться на желаемую работу, его отказывались брать, ссылаясь на то, что он пенсионер и не впишется в коллектив из-за низкого статуса в тюремной иерархии. Под угрозами физического насилия его якобы привлекали к бесплатным и самым грязным работам.

- Указанные действия и бездействия администрации ФКУ ИК-11, по мнению истца, причинили ему вред. Ежедневная дискриминация нематериальных благ подлежит равной компенсации нанесённого вреда за каждые сутки, - говорится в решении по делу.

Отталкиваясь от того, что размер компенсации морального вреда за нарушение равенства прав и свобод человека составляет от 100 до 300 тысяч рублей (ст. 136 УК РФ, прим.), истец посчитал, что сутки его унижений стоят в среднем порядка 6,6 тысячи рублей, а весь срок отбывания наказания — более 17,5 млн рублей, ведь права Зураба, по его собственному мнению, нарушали каждый день.

Ввиду того, что слова Зураба не были подкреплены доказательствами, его иск был отклонен. Как установил суд, заявитель опирается на ответ прокуратуры по жалобам других заключенных из других отрядов. Сам он никуда ранее не жаловался. При этом в колонии постоянно следят за соблюдением заключенными порядка, в том числе, посредством видеонаблюдения.

Кроме того, заключенному была предоставлена оплачиваемая работа уборщика, ему своевременно оказывали медицинскую помощь и, судя по медицинской карте, никакого ухудшения здоровья у него не выявлено.