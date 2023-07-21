«Как будто Зевс хмурится и злится»: Страшно красивые облака увидели в небе жители Нижегородской области

Страшно красивые облака увидели в небе жители Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувший четверг Нижегородская область оказалась во власти дождевого фронта – вероятно, до региона дошли ливни, которые хозяйничали в Москве несколько дней назад. Вчера дождь принимался несколько раз за день: шел и мелкий моросящий, и сильный тропический ливень, и похожий на град крупный дождь. Местами прошла гроза.

Небо, которое удалось снять нижегородцам в разных уголках региона, было поистине завораживающим. Так, например, жители Бора увидели над головой облака-мамматусы – редкое природное явление, которое встречается чаще всего в тропических широтах. На опубликованном фото четко видно белые гигантские ячейки на фоне темно-синего грозового неба. Такие облака считаются предвестниками бури.

Облака-мамматусы в Борском районе. Фото: группа Вк "Твой Бор - город Бор"

- Страшно... Как будто Зевс хмурится или злится, - прокомментировала подписчица сообщества «Твой Бор – город Бор» Людмила Уварова.

- Да уж, гроза неплохо так бахнула, как будто рядом дом в щепки разлетелся! – написал Дмитрий Напылов.

Еще одно необыкновенное облако заметили в городе Лысково. Там местные жители сфотографировали грозовой вал – огромное облако, будто бы свернутое в рулон. При этом часть неба закрыта тучами, а часть окрашена розовым светом от заката.

Грозовой вал в Лыскове. Фото: Сергей Фигин

А вот жители Чкаловского района после дождя наблюдали двойную радугу. Такой эффект получается, когда световой луч отражается от внутренней поверхности дождевых капель два раза.

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