Вадим Булавинов обратился в СК из-за обвинений в алкоголизме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов обратился в СК РФ с просьбой принять меры к адвокату бывшей жены, которого он обвинил в клевете. Письмо к председателю ведомства Александру Бастрыкину он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Скандал вокруг семьи Булавиновых разгорелся неделю назад: бывшая супруга депутата Надежда обвинила его в побоях. В начале июля она приехала в их дом за вещами, а находившийся там Вадим Булавинов стал ее оскорблять и якобы набросился на нее с кулаками. В подтверждение женщина выложила в интернет фотографию с окровавленным лицом – согласно заключению медиков, у нее был сломан нос и имелись гематомы.

После случившегося инцидента адвокат потерпевшей Никита Кубасов предал дело огласке и давал комментарии средствам массовой информации. Защитник, ссылаясь на слова клиентки, говорил в том числе, что в момент избиения Вадим Булавинов был пьян. В результате в некоторых СМИ появились такие формулировки, как «пьяный экс-мэр Нижнего Новгорода избил бывшую жену» и «Вадим Булавинов неделю не выходил из запоя».

- Эта информация является клеветой, - объяснил Вадим Булавинов в письме к Бастрыкину. - Мое якобы пьяное состояние является его (адвоката – прим.) вымыслом в целях усиления информационного эффекта. К сожалению, очень большое количество средств массовой информации, не проверив заявление Никиты Кубасова, напечатало, выдало в эфир вышеуказанную клевету, тем самым нанеся огромный ущерб моей репутации, опорочили честь и достоинство.

По словам Булавинова, с 26 по 28 июня он находился в Москве в Госдуме, а вечером 28 июня вернулся в Нижний Новгород. На следующий день он принимал участие в региональной конференции партии «Единая Россия». А 29,30 июня и 1 июля активно тренировался в спортзале.

- Контракт и электронная регистрация посещений прилагается, - уточнил он.

В завершение Вадим Булавинов попросил Бастрыкина дать поручение провести проверку изложенных фактов и принять меры к противоправным действиям адвоката, которые, по мнению депутата, подпадают под статью УК РФ о клевете.

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