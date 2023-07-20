«Били только иномарки премиум-класса»: Банда автоподставщиков обманула страховые компании почти на 13 млн рублей в Нижнем Новгороде

В своих автоподставах мошенники использовали только дорогие иномарки. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде раскрыта серия крупных мошенничеств в сфере автострахования. Задержаны участники преступной группы, которые обманули страховые компании почти на 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, банду «сколотили» 42-летний нижегородец и его 31-летний товарищ - уроженец ближнего зарубежья. Они детально продумывали свои преступления, а чтобы не вызывать подозрений, привлекали родственников и знакомых – всего в аферах оказались замешаны 58 человек.

В мошеннических схемах было замешано 60 человек. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Определяя место инсценировки ДТП, злоумышленники приобретали иномарки премиум-класса, которые в последующем страховали по ОСАГО, искали «виновников» фиктивной аварии – грузовые автомобили, а после инсценировки ДТП привлекали лиц, выступающих «потерпевшей стороной» с последующей подачей необходимых документов в Госавтоинспекцию и страховые компании, - пояснили в Нижегородском Главке.

Таким образом автоподставщики промышляли на территории столицы Приволжья с 2019 по 2021 год. За это время они успели сделать 48 инсценировок ДТП и обманули страховые компании более чем на 12,7 млн рублей – полученные выплаты участники банды распределяли между собой. Однако обман был раскрыт сотрудниками полиции, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Во время обысков у автоподставщиков были изъяты мобильные телефоны, подтверждающие аферы, четыре дорогие иномарки, ноутбуки и поддельные документы.

Документы на выплаты фиктивного страхового случая. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В отношении организаторов банды было возбуждено еще одно дело – по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». Их имущество арестовали, а сами они находятся под подпиской о невыезде. Дело рассматривается в Автозаводском районном суде.

Во время обысков были изъяты липовые документы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По словам вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, Нижегородская область больше не входит в число регионов с самым высоким риском мошенничества в сфере автострахования ОСАГО.

- Количество уголовных дел по фактам страхового мошенничества за последние три года снизилось – это говорит о том, что ситуация улучшается. Если в 2021 году в полицию от страховщиков поступило 379 таких заявлений, то в 2022-м – 253 обращения. Доля заявленного ущерба тоже снижается: со 108 млн рублей в 2021 году до 72 млн рублей в 2022 году, – пояснил Сергей Ефремов.

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