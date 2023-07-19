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Происшествия19 июля 2023 17:14

Руководителей городецкой домоуправляющей компании подозревают в хищении 33 млн рублей

На них завели уголовное дело
Елизавета КОПЫЛОВА
Руководителей городецкой домоуправляющей компании подозревают в хищении 33 млн рублей

Руководителей городецкой домоуправляющей компании подозревают в хищении 33 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Руководителей городецкой домоуправляющей компании подозревают в мошенничестве и хищении 33 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По информации ведомства, домоуправляющая компания ООО «Удачный выбор» обслуживает ряд многоквартирных домов в Городце. Кроме того, у компании заключен договор с муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» на поставки коммунальных ресурсов жителям. Проверка показала, что деньги, собранные с жителей с период с 2017 по 2019 года руководители компании «Удачный выбор» не переводили ресурсоснабжающей организации. Эти средства поступали на счета аффилированного юрлица.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На данный момент проводится расследование.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ