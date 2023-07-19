В Росалкогольрегулировании подтвердили обыски в нижегородском офисе

Предполагается, что обыски связаны с "Мистером Сидром". Фото: УМВД по Ульяновской области

В управлении Росалкогольрегулирования по ПФО, расположенном в Нижнем Новгороде, 17 июля проходили обыски. Информацию об этом «КП-Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

- Действительно мы подтверждаем, что представителями правоохранительных органов в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по ПФО проводились мероприятия. Сотрудники Управления оказывали необходимое содействие представителям правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе.

Ранее ряд источников сообщил, что обыски напрямую связаны с прогремевшим на всю Россию делом о массовом отравлении «Мистером Сидром», и что кого-то из сотрудников службы подозревают в получении крупных взяток от предпринимателей. В связи с этим полицейские изъяли технику и документы.

В пресс-службе данный факт не подтвердили, но и не опровергли.

- Что-то комментировать дополнительно мы будем готовы только после завершения расследования, - добавили в пресс-службе.

Напомним, произведенный в Самаре суррогат под названием «Мистер сидр» поступил в торговые точки в разных регионах страны. В результате ядовитым пойлом отравились более 100 человек, более 30 из них погибли. В Нижегородской области склад с «Мистером Сидром» нашли сравнительно быстро, однако коварный сидр-убийца успел просочиться на прилавки магазинов. Первыми отраву под маской «Пина Колады» и «Мохито» попробовали жители Богородска. Из шестерых отравившихся выжили только двое. Еще один случай отравления был зафиксирован в Кстовском районе. Местный житель купил сидр, но не стал пить сразу, а дал ему постоять несколько недель. В итоге купленный им напиток тоже оказался ядовитым.

Как выяснилось, «Мистер Сидр» - это вовсе не сидр, а смертельно опасный алкогольный напиток, содержащий в себе метанол. Такую смесь сока и спирта можно разлить в любом гараже. Сидром ее называют лишь для того, чтобы избежать высоких акцизов.

В настоящее владелец ООО «АНДИ», производившего тот самый смертельно опасный сидр, Анар Гусейнов находится в Ульяновском СИЗО, срок его заключения истекает 4 августа.

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