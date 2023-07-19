70 человек пожаловались на пытки со стороны силовиков в Нижегородской области

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70 человек пожаловались на применение пыток представителями государства в Нижегородской области в 2022 году. Такие данные приводит региональное отделение правозащитной организации «Команда против пыток».

По словам юриста Нижегородского филиала «Команды против пыток» Ирины Жиженковой, чаще всего насилие имеет место при задержании полицией, а также в следственных изоляторах и исправительных колониях. В прошлом году правозащитники получили из мест лишения свободы 15 сигналов о фактах пыток. При этом они уверены, что на самом деле таких инцидентов происходит гораздо больше, только далеко не все жертвы об этом говорят.

- Осуществлять защиту прав лиц, находящихся в столь закрытой системе крайне сложно. Например, первое, что необходимо сделать в случае применения насилия - это зафиксировать телесные повреждения. Однако, неоднократно юристы Команды против пыток, работая по подобным делам сталкивались с отказом исправительного учреждения элементарно провести обследование пострадавшего и зафиксировать травмы. Зачастую после применения насилия заключенного помещают в штрафной изолятор и держат там до тех пор, пока телесные повреждения не пройдут, - рассказала Ирина Жиженкова.

По статистике правозащитников, в 74% случаев применения пыток следователи сразу отказывают в возбуждении уголовного дела. А когда виновного все-таки привлекают к уголовной ответственности, 46 % из них получают условное наказание.