74-летний пенсионер утонул в озере на Щелоковском хуторе

Трагический случай произошел 17 июля в 6 часов вечера. Фото: "Инцидент Нижний Новгород".

74-летний мужчина умер во время купания на одном из озер Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального СУ СКР, трагический случай произошел 17 июля в шестом часу вечера.

- Мужчина отдыхал у водоема, употреблял спиртные напитки. По всей видимости, в определенный момент ему стало плохо и он начал тонуть. Это заметили другие купающиеся и спасатели, которые дежурили на берегу. Все произошло очень быстро. Спасатели достали мужчину из воды, но ему уже ничем нельзя было помочь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели тело погибшего пенсионера. Видимых повреждений криминального характера обнаружено не было. Точную причину его гибели установят при помощи судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Организована проверка по результатам которой будет принято решение.

Нижегородцам напоминают, что нужно быть осторожными при купании:

- купаться на подготовленных пляжах;

- не заходить в воду в состоянии опьянения;

- не допускать перегрева или переохлаждения;

- не заплывать за буйки и не плавать рядом с лодками;

- не отплывать далеко от берега на надувных матрасах;

- не нырять с мостов, причалов и пристаней;

- не оставлять детей без присмотра.