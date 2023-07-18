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Происшествия18 июля 2023 11:17

Груженая баржа села на мель на Волге в районе Балахны

У баржи выявлена течь, выясняются обстоятельства случившегося
Мария СОРОКИНА
Баржа перевозила техническую соль. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

Баржа перевозила техническую соль. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

Груженая технической солью баржа села на мель на Волге в Нижегородской области. Инцидент на воде произошел 18 июля в полшестого утра в районе Балахны. Подробности этого случая раскрыли в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, теплоход ОК-44 буксировал эту баржу из Соликамска в Тверь. Таким образом, баржа успела преодолеть более половины пути, но в определенный момент начались проблемы. К счастью, это не помешало движению речного транспорта.

Севшая на мель баржа не мешает движению речного транспорта. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

Севшая на мель баржа не мешает движению речного транспорта. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

- Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. В настоящее время проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена водотечность баржи, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время на месте работает старший помощник Нижегородского транспортного прокурора. Выясняются все обстоятельства случившегося. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним что буквально в мае в районе Городца сел на мель пассажирский теплоход Илья Муромец.

ЧППроисшествия: ЧП