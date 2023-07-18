Груженая баржа села на мель на Волге в районе Балахны

Баржа перевозила техническую соль. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

Груженая технической солью баржа села на мель на Волге в Нижегородской области. Инцидент на воде произошел 18 июля в полшестого утра в районе Балахны. Подробности этого случая раскрыли в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, теплоход ОК-44 буксировал эту баржу из Соликамска в Тверь. Таким образом, баржа успела преодолеть более половины пути, но в определенный момент начались проблемы. К счастью, это не помешало движению речного транспорта.

Севшая на мель баржа не мешает движению речного транспорта. Фото "Нижний Новгород Без цензуры".

- Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. В настоящее время проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена водотечность баржи, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время на месте работает старший помощник Нижегородского транспортного прокурора. Выясняются все обстоятельства случившегося. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним что буквально в мае в районе Городца сел на мель пассажирский теплоход Илья Муромец.