Проехавшего по головам пловцов гидроциклиста арестовали на два месяца в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 23 июля во время массового заплыва через Волгу. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Гидроциклиста, проехавшегося по людям во время заплыва на Волге, заключили под стражу на два месяца. Такое решение во время заседания принял Советский районный суд Нижнего Новгорода сегодня, 26 июля.

– В отношении 39-летнего подозреваемого судом по ходатайству следствия избрали меру пресечение в виде заключения под стражу до 23 сентября 2023 года, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда.

Напомним, инцидент произошел 23 июля во время международного массового заплыва через Волгу X-WATERS. В тот день сотни людей преодолевали дистанцию в один километр, когда вдруг прямо по толпе спортсменов на высокой скорости промчался гидроцикл. За нарушителем тут же выдвинулись два катера с «крякалкой», но гидроцикл быстро покинул место происшествия.

По официальным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Однако в социальных сетях спортсмены, оказавшиеся на пути гидроцикла, пишут, что сильно перепугались и даже получили ссадины и синяки.

Гонщика на гидроцикле искали в течение суток, а нашли при помощи записей с видеокамер. Полицейские смогли отследить, как мужчина со своей спутницей отправляется на гидроцикле с лодочной станции и как возвращается туда после инцидента.

– Мы ехали на гидроцикле, я не знал, что там происходят мероприятие. Я испугался. Людей я не хотел сбивать ни в коем случае. За свою ситуацию я прошу большое прощение, – рассказал мужчина после задержания в отделе полиции.

В настоящее время на гонщика завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статьей – 7 лет лишения свободы.