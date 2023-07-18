Соревнования «РобоКросс» 2023 состоялись в Нижнем Новгороде

Фото: Михаил Сорокин

Ежегодные состязания автоматизированных транспортных средств «РобоКросс» состоялись в Нижнем Новгороде. 14 июля на полигоне Горьковского автомобильного завода прошли финальные испытания робототехнических систем. Мероприятие, организованное фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» и Горьковским автомобильным заводом, из года в год привлекает талантливых и амбициозных инженеров-робототехников из разных регионов нашей страны. В этот раз свои умения продемонстрировали команды вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова и Ульяновска. Перед робототехниками стояла задача разработать инженерные решения для управления транспортным средством без водителя и даже без джойстика. Для участников было подготовлено множество непростых заданий с преодолением препятствий, в том числе парковка задним ходом «обратная змейка».

Передавая опыт

Как отметил директор «РобоКросса», руководитель программы «Робототехника» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» Максим Петров, эти соревнования дают возможность получить бесценный опыт и знания, они важны как часть образовательного процесса в подготовке кадров для промышленных предприятий.

- Испытания беспилотников спланированы таким образом, чтобы старшее поколение студентов передавало опыт младшим. Видно, что уровень участников заметно вырос и стал намного стабильнее, с каждым годом инженерные решения студентов в применении беспилотных технологий становятся все надежнее, - подчеркнул Максим Петров.

Вклад в будущее

Сегодняшние студенты — это будущие работники предприятий и, конечно, за их успехами наблюдают работодатели. По словам главного инженера-конструктора Объединенного инженерного центра ГАЗа Михаила Иванова, Горьковский автомобильный завод активно поддерживает молодых и талантливых инженеров.

- Мы, специалисты объединенного инженерного центра, пристально следим за тем, что происходит в рамках соревнований. Наработки студенческих команд применяются в реальных инновационных проектах ГАЗа, в том числе востребованы при создании транспорта будущего. Особенно хочется отметить, что в этом году программе «Робототехника», инициатором которой является промышленник Олег Дерипаска, исполняется уже 15 лет. Эта программа является очень действенным инструментом, кузницей кадров для инженерной промышленности России, - сказал Михаил Иванов.

Фото: Михаил Сорокин

Кузница кадров

К слову, техника, которую готовят к соревнованиям студенты, из года в год показывает все более серьезные результаты. С момента проведения первого «РобоКросса» в 2010 году многое изменилось, и в первую очередь вырос уровень самих участников.

Как отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов, предприятие заинтересовано в подготовке кадров для своего инженерного центра и для производств, поэтому ГАЗ уже много лет поддерживает программу «Робототехника» и работает со многими вузами страны. За эти годы более 100 выпускников программы стали квалифицированными сотрудниками нижегородского автозавода. Эти специалисты продолжают проходить обучение в рамках развивающих корпоративных программ ГАЗа, уровень их профессионализма постоянно растет.

- Подготовка инженерных и технических кадров — важная часть стратегии развития нашего персонала, - считает директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа, - «РобоКроссы» и «РобоФесты» являются частью образовательной программы «Робототехника». В рамках системной подготовки ребята получают навыки создания беспилотных машин, знакомятся с нашим производством и корпоративной культурой. Безусловно, кроме hard-компетенций и skill-компетенций мы развиваем командную работу. В итоге готовим специалистов, которые обладают необходимыми на производстве инновационными знаниями и быстро адаптируются в нашей корпоративной среде.

Фото: Михаил Сорокин

Уровень профессионализма растет год от года

Тем временем, сами участники соревнований с уверенностью идут к новым рубежам и демонстрируют невероятные вещи. Те задачи, которые год назад казались предельно сложными, теперь решаются буквально по щелчку пальцев. Так, например, команда из Коврова в этот раз представила полностью автоматизированную «Газель» с роботизированной коробкой передач, электроприводами, оригинальными программными решениями, которой нипочем даже самые сложные этапы соревнований. Результата удалось добиться не сразу, работа над ошибками шла несколько лет и продолжается по сей день, ведь нет предела совершенству.

- Мы благодарны промышленнику Олегу Дерипаске и Горьковскому автозаводу за организацию таких замечательных соревнований и за то, что предоставили нам автомобиль для роботизации. Это помогает нашим студентам повышать квалификацию и уже на выходе из вуза становиться серьезными специалистами. Так, участник первых «РобоКроссов», проходивших в 2010-2013 годах, теперь является советником генерального директора всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» и как раз отвечает за развитие проектов по робототехнике, - сказал капитан команды Ковровской государственной технологической академии Андрей Карпенков.

Ливень не помеха

Первые соревновательные дни ознаменовались нескончаемыми ливнями, но увлеченные студенты продолжали работу на полигоне и стоически перенесли непогоду.

- Дождь и холод нам не помеха! Ребята до глубокой ночи дорабатывали и тестировали свои машины в полевых условиях. В нашем городе мы можем тренироваться только на небольшой площадке на территории вуза, а здесь ГАЗ организовал нам крутой полигон со специальной трассой! - добавил Карпенков.

А вот, например, команда из Санкт-Петербурга сотворила чудо и автоматизировала небольшой квадроцикл. Эксклюзивная повозка проходит испытания наравне со «взрослыми» «Газелями». Как рассказали студенты-инженеры, добиться результата удалось только в этом году. Раньше четырехколесный малыш из северной столицы работал на телеметрическом управлении. Молодые люди искренне рады своему успеху, при этом стараются поддерживать и других участников.- Здесь несколько команд, и все представляют свои разработки. С каждым годом они улучшают технологии. Интересно наблюдать за прогрессом и общаться с другими ребятами, видеть, как много российских команд делает собственные проекты по беспилотной технике, - признался студент 1-го курса магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Саламахин.

Общая цель – наилучший результат

В команде из Ульяновска подтвердили — суровой конкуренции на «РобоКроссе» нет. Будущие инженеры стараются помогать друг другу. Поддерживают участников и сотрудники инженерного центра ГАЗа, которые выступают судьями соревнований и консультантами. Все они идут к общей цели — добиться наилучших результатов в создании полезного и безопасного автономного транспорта, который можно было бы использовать повсеместно.

- Сегодня мы сделали все, что запланировали, - подчеркнул студент Ульяновского государственного технического университета Роман Житков. - Я считаю, что эти соревнования полезны для студентов тем, что это отличный шанс сделать что-то новое, свой беспилотный автомобиль, используя собственные решения.

Не секрет, что потребность в автоматизации транспортных средств, оснащении машин системами помощи водителю год от года только растет. Где-то автономные машины только внедряются, а где-то уже работают. Как, например, беспилотник «Газель», созданный инженерами ГАЗа совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева, который успешно трудится на месторождении в Ханты-Мансийске. Одно можно сказать наверняка — за беспилотными технологиями и специалистами, которые владеют этими знаниями, будущее.

КОНКРЕТНО

Результаты соревнований «РобоКросс» 2023:

1 место - команда KSTA Team Ковровской государственной технологической академии

2 место – команда Robolife Cargo Ульяновского государственного технического университета

3 место - команды CatDrive Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и MADI TECH Московского автодорожного института.