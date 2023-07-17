Погода в Нижнем Новгороде 17-23 июля: ожидаются похолодание и ливни

Потепление до +27 и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успели нижегородцы оправиться от нескончаемых ливней, как матушка-природа решила преподнести новый сюрприз. Летний зной к середине недели сменится пасмурной погодой и дождями, а ближе к выходным температура воздуха днем снизится на 5-7 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля.

Понедельник, 17 июля, получится жарким. Синоптики прогнозируют облачную погоду и до +26 днем и вечером. К ночи в небе прояснится, температура воздуха составит от +16 до +19 градусов.

Во вторник вновь облачно с прояснениями, днем до +27, а ночью около +18...+19.

Утро 19 июля в столице Приволжья начнется с сильного ливня. Лишь к обеду он сменится небольшим дождем, столбик термометра при этом покажет всего +17...+19 градусов. Вечером осадки прекратятся. Температура воздуха в ночные часы составит +14...+15 градусов.

В четверг пасмурно, но без осадков. Днем за окном будет стабильно +20, а ночью в районе +15...16 градусов.

В последний день рабочей недели будет все так же сухо и облачно. Днем воздух прогреется до +22, а ночь будет холоднее предыдущей — от +14 до +15 градусов. При этом все еще будет сохраняться пришедшая с ливнем высокая до 83% влажность. Это значит, что температура воздуха может ощущаться на градус-два холоднее.

В выходные стабильно без осадков, ясной и солнечной погоды также ждать не стоит. В дневные часы температура воздуха составит до +22 градусов, а по ночам от +14 до +16.