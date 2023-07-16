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Происшествия16 июля 2023 15:24

21-летний павловчанин лишился 207 тысяч при попытке заработать на бирже

Он взял деньги в кредит
Елизавета КОПЫЛОВА
21-летний павловчанин лишился 207 тысяч при попытке заработать на бирже

21-летний павловчанин лишился 207 тысяч при попытке заработать на бирже

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21-летний житель города Павлово лишился 207 тысяч, пытаясь заработать на брокерском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, молодой человек был в поисках работы, поэтому разместил свое резюме на одном из сайтов. В этот же день ему позвонили и предложили работу на брокерском рынке. Парня привлекла такая работа и он открыл инвестиционный счет, куда перевел 207 тысяч. Эти деньги он взял в кредит. Все это время его курировал собеседник, который уверил молодого человека, что он сможет снять вклад с более высоким процентом. Однако вывести деньги ему не удалось.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент проводят расследования, чтобы найти злоумышленников.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ