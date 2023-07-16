Строительство кровли стартовало на Ледовой арене в Нижнем Новгороде. Фото: официальная страница Ледовой арены во «ВКонтакте».

Строители приступили к сборке кровли на Ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в официальной странице объекта во «ВКонтакте».

По информации источника, монтаж металлоконструкций на стройплощадке ведут практически непрерывно. На данный момент строители работают над сборкой конструкций крыши.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что началось строительство третьего этажа ледовой арены. Сам ледовый дворец в Нижнем Новгороде будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Строительство Ледовой арены стартовало еще в прошлом году.