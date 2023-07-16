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Происшествия16 июля 2023 9:49

Приставал к мальчику и побежал в подъезд за девочкой: неадекватный мужчина приставал к детям в Сормовском районе

Нижегородцы заметили неадекватного мужчину, который приставал к детям в Сормове
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородцы заметили неадекватного мужчину, который приставал к детям в Сормове.

Нижегородцы заметили неадекватного мужчину, который приставал к детям в Сормове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители поймали мужчину, который приставал к детям в Сормовском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как отмечается, мужчину заметили на улице Дмитрия Павлова. По рассказам очевидцев, мужчина сначала бегал с камнем за мальчиком на велосипеде, а потом и вовсе забежал в подъезд за несовершеннолетней девочкой.

На вопрос жителей, зачем он это сделал, мужчина ответил, что хотел интимных отношений с девочкой, но только с ее согласия. Негодующие нижегородцы отметили, что такие неадекватные люди хотят на свободе.

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области для выяснения обстоятельств инцидента.

ЧППроисшествия: ЧП