Приставал к мальчику и побежал в подъезд за девочкой: неадекватный мужчина приставал к детям в Сормовском районе

Нижегородцы заметили неадекватного мужчину, который приставал к детям в Сормове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители поймали мужчину, который приставал к детям в Сормовском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как отмечается, мужчину заметили на улице Дмитрия Павлова. По рассказам очевидцев, мужчина сначала бегал с камнем за мальчиком на велосипеде, а потом и вовсе забежал в подъезд за несовершеннолетней девочкой.

На вопрос жителей, зачем он это сделал, мужчина ответил, что хотел интимных отношений с девочкой, но только с ее согласия. Негодующие нижегородцы отметили, что такие неадекватные люди хотят на свободе.

«Комсомолка» направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области для выяснения обстоятельств инцидента.