Водитель грузового автомобиля насмерть сбил мужчину в Семеновском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Семеновском районе 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия случилась в 22:10 на автотрассе «Нижний Новгород – Йошкар Ола». 48-летний водитель с 30-летним стажем сбил пешехода на автомобиле ГАЗ 3785. Мужчина двигался по правой обочине в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм пострадавший скончался.

Напомним, иномарка сбила двух человек на трассе в Богородском районе вечером 15 июля. Женщина погибла, ее внучка выжила, но сейчас находится в реанимации.