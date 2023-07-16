Финансирование медицинской реабилитации по ОМС увеличат в два раза в Нижегородской области в 2023 году. Фото: территориальный фонд ОМС.

Финансирование медицинской реабилитации и адаптации по ОМС увеличат в два раза в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС.

Отмечается, что сумма, которую планируют выделить, составит 1,1 мдрд рублей. Подобные меры помогут большому количеству жителей. Только за 2022 год бесплатную реабилитацию провели более, чем 20 тыс взрослым и 1000 детей.

-Свыше 700 миллионов рублей выделяется на реабилитацию в условиях круглосуточного стационара, финансирование реабилитации в амбулаторном звене и дневном стационаре превысит 416 миллионов рублей, - отметила директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Как отметили специалисты из территориального фонда ОМС, реабилитацию жители смогут пройти как в стационере, так и в поликлинике. Восстановительную медицину могут назначить пациентам с различными заболеваниями, включающими перенесенную коронавирусную инфекцию, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, травмы и др.

Курс реабилитации включает в себя мероприятия с использованием психотерапии, активной и пассивной кинезотерапии, медикаментозной терапии, различных видов физиотерапевтических воздействий с использованием специализированной аппаратуры, лечебную гимнастику.

Подобную помощь могут получить жители в свыше 50 медицинских организациях. Так, с начала 2023 года во вновь открытом отделении медицинской реабилитации Центральной городской больницы Арзамаса восстановительное лечение получили более 150 жителей Арзамаса, Ардатовского, Вадского, Шатковского, Перевозского и Первомайского районов.

-Отделение оснащено новейшим оборудованием для восстановления мелкой моторики и движений рук для повседневной жизни, реабилитации голеностопного сустава после травм и длительной неподвижности, коррекции нарушений равновесия. Упражнения сопровождаются видео- и аудиоэффектами, стимулируя нейрокогнитивное восстановление», -поделился главный врач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов.

Медицинскую реабилитацию можно получить только по показаниям с направлением от лечащего врача.