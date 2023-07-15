Иномарка сбила женщину с внучкой на трассе под Нижним Новгородом: бабушка погибла, девушка в реанимации

19-летний водитель иномарки сбил двух пешеходов в Богородском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Иномарка сбила двух человек на трассе в Богородском районе вечером 15 июля. Женщина погибла, ее внучка выжила, но сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло в субботу около шести часов вечера в районе деревни Шапкино, на дороге Богородск – Ключищи. 19-летний водитель «Фольксваген Поло» поздно заметил переходивших дорогу людей и не успел затормозить. К сожалению, трагедии избежать не удалось.

- Пешеходы переходили проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, - уточнили в Госавтоинспекции. Инцидент произошел около автобусной остановки – не исключено, что бабушка с внучкой шли с автобуса. Известно, что водитель получил права меньше года назад.

По оперативной информации ГИБДД, 57-летняя женщина скончалась по дороге в больницу, однако по данным регионального минздрава, смерть наступила на месте аварии. Другая пострадавшая – 17-летняя девушка – получила серьезные травмы.

- Ее госпитализировали в реанимационное отделение детской областной клинической больницы с многочисленными переломами и ушибами в тяжелом состоянии, - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале июля смертельное ДТП с пешеходами произошло в самом Богородске. Там женщина на иномарке на узкой дороге сбила двух человек, один из которых погиб на месте.