Четверная «бочка» и сердце во все небо: чем запомнилось зрителям авиашоу в Нижнем Новгороде

Тысячи зрителей пришли посмотреть авиашоу на Стрелке. Фото: Мария СОРОКИНА

В субботу, 15 июля, в Нижнем Новгороде отметили 100-летие первого гражданского авиарейса, который был выполнен по маршруту Москва-Нижний Новгород. Тематическая выставка, дефиле стюардесс в ретро-костюмах, конечно же, понравились нижегородцам, но самым ожидаемым событием праздника стало грандиозное авиашоу над акваторией Оки и Волги. Тысячи человек собрались на Стрелке и набережных, чтобы посмотреть представление небесного «театра».

На Стрелке собрались тысячи зрителей. Фото: Мария СОРОКИНА

В послеобеденные часы общественный транспорт, следовавший в сторону центра города, был заполнен до отказа, а на дорогах образовались автомобильные заторы. Некоторые горожане не успели к началу шоу и наблюдали за выступлениями именитых летчиков из пробки.

Общественный транспорт был переполнен. Фото: Мария СОРОКИНА

Первыми выступили Яки, затем свое мастерство продемонстрировала именитая летчица Светлана Капанина. Контрастирующий с небом оранжевый самолет EXTRA 330LX на большой скорости эффектно исполнил фигуры высшего пилотажа. Следом из-за Александро-Невского кафедрального собора показался серебристый МиГ. Его полет было видно даже у стадиона «Нижний Новгород».

Кульминацией шоу стало выступление пилотажной группы «Русь». Солист Игорь Душечкин мастерски задавал тон четырем «Альбатросам».

Зрителям показали триколор. Фото: Мария СОРОКИНА

Летчики-асы показали нижегородцам большой дымовой триколор, а следом исполнили «салют», «тюльпан», четверную «бочку», четверную петлю Нестерова и нарисовали в небе огромное сердце.

Пилотажная группа "Русь" исполняет петлю Нестерова. Фото: Мария СОРОКИНА

Летчики нарисовали в небе огромное сердце. Фото: Мария СОРОКИНА

Заключительной частью шоу стала высадка парашютистов с самолета Ан-2.

Высадка парашютистов. Фото: Мария СОРОКИНА

К всеобщему удивлению, пилот «кукурузника» на этом не остановился и тоже продемонстрировал некоторые пилотажные фигуры.

Выступление Ан-2. Фото: Мария СОРОКИНА

Даже после такого сюрприза зрители очень нехотя покидали территорию Стрелки. Праздничная программа продолжилась на Нижегородской ярмарке. Там посетителей ожидали павильоны реконструкторов, настольные игры, живая этническая музыка и торговые ряды с едой и сувенирами.