Четверная «бочка» и сердце во все небо: чем запомнилось зрителям авиашоу в Нижнем Новгороде

Тысячи зрителей пришли посмотреть авиашоу на Стрелке.
Фото: Мария СОРОКИНА
В субботу, 15 июля, в Нижнем Новгороде отметили 100-летие первого гражданского авиарейса, который был выполнен по маршруту Москва-Нижний Новгород. Тематическая выставка, дефиле стюардесс в ретро-костюмах, конечно же, понравились нижегородцам, но самым ожидаемым событием праздника стало грандиозное авиашоу над акваторией Оки и Волги. Тысячи человек собрались на Стрелке и набережных, чтобы посмотреть представление небесного «театра».
На Стрелке собрались тысячи зрителей.
Фото: Мария СОРОКИНА
В послеобеденные часы общественный транспорт, следовавший в сторону центра города, был заполнен до отказа, а на дорогах образовались автомобильные заторы. Некоторые горожане не успели к началу шоу и наблюдали за выступлениями именитых летчиков из пробки.
Общественный транспорт был переполнен.
Фото: Мария СОРОКИНА
Первыми выступили Яки, затем свое мастерство продемонстрировала именитая летчица Светлана Капанина. Контрастирующий с небом оранжевый самолет EXTRA 330LX на большой скорости эффектно исполнил фигуры высшего пилотажа. Следом из-за Александро-Невского кафедрального собора показался серебристый МиГ. Его полет было видно даже у стадиона «Нижний Новгород».
Кульминацией шоу стало выступление пилотажной группы «Русь». Солист Игорь Душечкин мастерски задавал тон четырем «Альбатросам».
Зрителям показали триколор.
Фото: Мария СОРОКИНА
Летчики-асы показали нижегородцам большой дымовой триколор, а следом исполнили «салют», «тюльпан», четверную «бочку», четверную петлю Нестерова и нарисовали в небе огромное сердце.
Пилотажная группа "Русь" исполняет петлю Нестерова.
Фото: Мария СОРОКИНА
Летчики нарисовали в небе огромное сердце.
Фото: Мария СОРОКИНА
Заключительной частью шоу стала высадка парашютистов с самолета Ан-2.
Высадка парашютистов.
Фото: Мария СОРОКИНА
К всеобщему удивлению, пилот «кукурузника» на этом не остановился и тоже продемонстрировал некоторые пилотажные фигуры.
Выступление Ан-2.
Фото: Мария СОРОКИНА
Даже после такого сюрприза зрители очень нехотя покидали территорию Стрелки. Праздничная программа продолжилась на Нижегородской ярмарке. Там посетителей ожидали павильоны реконструкторов, настольные игры, живая этническая музыка и торговые ряды с едой и сувенирами.
Праздничные мероприятия продолжились на Нижегородской ярмарке.
Фото: Мария СОРОКИНА