Авиашоу состоялось в Нижнем Новгороде 15 июля
Фото: Елизавета КОПЫЛОВА
Авиашоу прошло в Нижнем Новгороде 15 июля. Об этом передает корреспондент «Комсомолки» с места события.
Сегодня над акваторией Волги в Нижнем Новгороде пилоты показали авиационное шоу. Оно стартовало в 14:30. Пилотажная группа «Русь» показала фигуры высшего пилотажа на пяти самолетах Л-39. В небе они изобразили фигуры флага и сердце. Более того, перед нижегородцами выступила семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
Люди собрались на Стрелке, чтобы посмотреть на авиашоу.
Фото: Мария СОРОКИНА
Жители наблюдали за шоу на Стрелке, набережной Федоровского, Верневолжской и Нижневолжской набережной.
Напомним, ранее было опубликовано из кабины самолета Л-39, снятое во время репетиции авиашоу над Волгой в Нижнем Новгороде.