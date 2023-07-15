Авиашоу состоялось в Нижнем Новгороде 15 июля Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Авиашоу прошло в Нижнем Новгороде 15 июля. Об этом передает корреспондент «Комсомолки» с места события.

Сегодня над акваторией Волги в Нижнем Новгороде пилоты показали авиационное шоу. Оно стартовало в 14:30. Пилотажная группа «Русь» показала фигуры высшего пилотажа на пяти самолетах Л-39. В небе они изобразили фигуры флага и сердце. Более того, перед нижегородцами выступила семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.

Люди собрались на Стрелке, чтобы посмотреть на авиашоу. Фото: Мария СОРОКИНА

Жители наблюдали за шоу на Стрелке, набережной Федоровского, Верневолжской и Нижневолжской набережной.

Напомним, ранее было опубликовано из кабины самолета Л-39, снятое во время репетиции авиашоу над Волгой в Нижнем Новгороде.