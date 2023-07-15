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Происшествия15 июля 2023 14:10

Одна женщина пострадала: ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Нижегородской области

Женщина пострадала в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижегородской области
Елизавета КОПЫЛОВА
Одна женщина пострадала: ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Одна женщина пострадала: ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Одна женщина пострадала в ДТП в четырьмя автомобилями в Краснобаковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, столкновение произошло в 9:26 на 145 километре автотрассы Нижний Новгород-Киров. 44-летний водитель на автомобиле Opel не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, который двигался впереди. В результате ДТП были задеты еще два автомобиля – легковушка Toyota и грузовик MAN.

В ДТП пострадала 48-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Skoda. Она получила ушиб головы. От госпитализации отказалась.

Напомним, cерьезное ДТП произошло на бульваре Юбилейном в Сормовском районе 12 июля. Там «Лада Приора» вылетела в лоб иномарке – один человек погиб, двое в больнице.

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