Пляжный ревизорро 2023: Оцениваем пляжи Щелоковского хутора. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Наконец, в Нижнем Новгороде установилась по-настоящему летняя погода, а это значит, что самое время отправляться на пляж. Мы уже рассказали обо всех зонах отдыха нижней части города и вот теперь готовы оценить пляжи нагорной части. Все они расположены на территории паркового комплекса «Щелоковский хутор».

Озеро № 1 (Приокский район)

Одним из главных достоинств пляжа является его расположение. Озеро находится буквально в считанных метрах от остановки «Академия МВД», куда легко добраться из любого конца города. При этом оно со всех сторон окружено красивым парком. Поэтому отдых на пляже можно легко совместить с прогулками среди редких деревьев.

Несмотря на то, что это, по сути, лесная зона, здесь проложены идеальные дорожки, деревянные настилы и размещены информационные таблицы с данными обо всех растениях и животных этой территории. Одну сторону озера, слегка подернутую ряской, облюбовали рыбаки, а на другой – раскинулась сама пляжная зона.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

После благоустройства, проведенного пару лет назад, здесь все еще выглядит довольно свежо – лежаки, навесы, спортивная и детская площадка. Поблизости расположены раздевалки и биотуалет. Пока любители пляжного отдыха лежат на белом песочке, за территорией бдительно следят спасатели. Их машина дежурит здесь в течение всего дня. Чтобы подойти вплотную к озеру, необязательно идти по песку – по берегу проложены широкие деревянные настилы, которые спускаются прямо к воде. Для малышей, которые еще не научились хорошо плавать, но тоже хотят поплескаться в озере, огорожен специальный участок – «лягушатник». Вода здесь едва ли достает до колена.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Кстати, местные красоты приходятся по вкусу не только людям, но и многочисленным обитателям лесопарковой зоны. Здесь запросто можно увидеть белок, ежиков и других мелких лесных жителей. Ну а само озеро давно облюбовали утки. Так что, отправляясь на отдых, можете захватить с собой лакомство для пернатых. Пожалуй, единственное, чего здесь недостает – это магазина и кафе. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит – все это есть возле озера № 2. Благо идти туда всего ничего.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Оценка:

Вода -4

Дно – 5

Лягушатник - 4

Песок - 4

Туалет - 3

Навесы - 5

Раздевалки - 4

Детская площадка - 5

Спортивная площадка - 5

Спасательный пункт -5

Кафе и киоски - 0

Удобство расположения - 4

Озеро № 2 (Советский район)

Находится всего в десяти минутах ходьбы от озера № 1. Сюда ведет широкая деревянная лестница с перилами, по которой легко прогуляться от одного озера до другого. Вода здесь куда более грязная и затянутая тиной. Однако особых требований к качеству воды предъявлять не стоит, ведь это не пляж, а зона отдыха. Так что купания здесь и не предусмотрены. Что, впрочем, не мешает плавать в озере многочисленным уткам.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Посетителям парка тоже можно полюбоваться водной гладью. Широкие деревянные настилы проходят по всему берегу и в виде пирса спускаются к воде. Места здесь удивительно живописные: изумрудная зелень лесов отражается в водной глади, вековые деревья уходят своими макушками в поднебесье. Идеальное место для художников, которых здесь, кстати, частенько можно встретить.

На небольшом песчаном участке разбросаны деревянные лежаки, где вполне можно отдохнуть и позагорать. Правда, любителям отдыха в тенечке стоит быть осторожнее – навесов здесь нет. Как нет и спортивных, и детских площадок. В общем, этот уголок Щелоковского хутора больше подходит для созерцания, чем для активного отдыха. Впрочем, некоторые удобства здесь все же есть: биотуалет, киоск с кофе и пончиками. Цены, к слову, вполне демократичные. Чай и вкуснейший пончик с глазурью стоит меньше 200 рублей.

Оценка

Песок – 4

Туалет – 4

Навесы – 0

Раздевалки - 0

Детская площадка - 0

Спортивная площадка – 0

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 5

Удобство расположения - 4

Озеро № 3 (Советский район)

Добраться до озера № 3 от предыдущей зоны отдыха не так-то просто. К пляжу ведут только обрывающиеся в лесной чаще тропки, прерываемые многочисленными оврагами. Поэтому сюда лучше подойти с другой стороны – от деревни Кузнечиха. До нее ходит много автобусов и маршруток. Идти от остановки чуть больше километра. Неподалеку есть большая парковка для тех, кто приедет на личном транспорте.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Из всех трех зон отдыха, расположенных на Щелоковском хуторе, эта, пожалуй, самая большая. Здесь нижегородцев ожидает большой пляж с белым песочком, спортивная и детская площадка. Вообще эта часть парка на редкость благоустроена: деревянные спуски к воде, многочисленные скамейки, качели для детей и взрослых. Поблизости находится кафе, где можно отведать кофе, чай, пончики, булочки и многое другое. Для желающих позагорать здесь установлены многочисленные лежаки, как с навесами, так и без них. Кстати, переодеться в купальник можно прямо на берегу – в специальных кабинках для переодевания.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Почти вся инфраструктура на озере новехонькая, однако благоустройство зоны отдыха продолжается. Рабочие прокладывают новые дорожки, насыпают песок, красят спортивные снаряды. И это, пожалуй, единственное, что немного омрачает отдых. Впрочем, уже в августе все работы должны завершиться.

Как и на других пляжах, здесь круглосуточно дежурят спасатели, а для маленьких пловцов оборудован лягушатник.

Оценка

Вода – 5

Дно – 5

Песок – 5

Туалет – 4

Навесы – 5

Раздевалки – 5

Лягушатник – 4

Детская площадка – 5

Спортивная площадка – 5

Спасательный пункт – 5

Кафе и киоски – 5

Удобство расположения - 4