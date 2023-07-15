Пляжный ревизорро 2023: Оцениваем пляжи Щелоковского хутора.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Наконец, в Нижнем Новгороде установилась по-настоящему летняя погода, а это значит, что самое время отправляться на пляж. Мы уже рассказали обо всех зонах отдыха нижней части города и вот теперь готовы оценить пляжи нагорной части. Все они расположены на территории паркового комплекса «Щелоковский хутор».
Озеро № 1 (Приокский район)
Одним из главных достоинств пляжа является его расположение. Озеро находится буквально в считанных метрах от остановки «Академия МВД», куда легко добраться из любого конца города. При этом оно со всех сторон окружено красивым парком. Поэтому отдых на пляже можно легко совместить с прогулками среди редких деревьев.
Несмотря на то, что это, по сути, лесная зона, здесь проложены идеальные дорожки, деревянные настилы и размещены информационные таблицы с данными обо всех растениях и животных этой территории. Одну сторону озера, слегка подернутую ряской, облюбовали рыбаки, а на другой – раскинулась сама пляжная зона.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
После благоустройства, проведенного пару лет назад, здесь все еще выглядит довольно свежо – лежаки, навесы, спортивная и детская площадка. Поблизости расположены раздевалки и биотуалет. Пока любители пляжного отдыха лежат на белом песочке, за территорией бдительно следят спасатели. Их машина дежурит здесь в течение всего дня. Чтобы подойти вплотную к озеру, необязательно идти по песку – по берегу проложены широкие деревянные настилы, которые спускаются прямо к воде. Для малышей, которые еще не научились хорошо плавать, но тоже хотят поплескаться в озере, огорожен специальный участок – «лягушатник». Вода здесь едва ли достает до колена.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Кстати, местные красоты приходятся по вкусу не только людям, но и многочисленным обитателям лесопарковой зоны. Здесь запросто можно увидеть белок, ежиков и других мелких лесных жителей. Ну а само озеро давно облюбовали утки. Так что, отправляясь на отдых, можете захватить с собой лакомство для пернатых. Пожалуй, единственное, чего здесь недостает – это магазина и кафе. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит – все это есть возле озера № 2. Благо идти туда всего ничего.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Оценка:
Вода -4
Дно – 5
Лягушатник - 4
Песок - 4
Туалет - 3
Навесы - 5
Раздевалки - 4
Детская площадка - 5
Спортивная площадка - 5
Спасательный пункт -5
Кафе и киоски - 0
Удобство расположения - 4
Озеро № 2 (Советский район)
Находится всего в десяти минутах ходьбы от озера № 1. Сюда ведет широкая деревянная лестница с перилами, по которой легко прогуляться от одного озера до другого. Вода здесь куда более грязная и затянутая тиной. Однако особых требований к качеству воды предъявлять не стоит, ведь это не пляж, а зона отдыха. Так что купания здесь и не предусмотрены. Что, впрочем, не мешает плавать в озере многочисленным уткам.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Посетителям парка тоже можно полюбоваться водной гладью. Широкие деревянные настилы проходят по всему берегу и в виде пирса спускаются к воде. Места здесь удивительно живописные: изумрудная зелень лесов отражается в водной глади, вековые деревья уходят своими макушками в поднебесье. Идеальное место для художников, которых здесь, кстати, частенько можно встретить.
На небольшом песчаном участке разбросаны деревянные лежаки, где вполне можно отдохнуть и позагорать. Правда, любителям отдыха в тенечке стоит быть осторожнее – навесов здесь нет. Как нет и спортивных, и детских площадок. В общем, этот уголок Щелоковского хутора больше подходит для созерцания, чем для активного отдыха. Впрочем, некоторые удобства здесь все же есть: биотуалет, киоск с кофе и пончиками. Цены, к слову, вполне демократичные. Чай и вкуснейший пончик с глазурью стоит меньше 200 рублей.
Оценка
Песок – 4
Туалет – 4
Навесы – 0
Раздевалки - 0
Детская площадка - 0
Спортивная площадка – 0
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 5
Удобство расположения - 4
Озеро № 3 (Советский район)
Добраться до озера № 3 от предыдущей зоны отдыха не так-то просто. К пляжу ведут только обрывающиеся в лесной чаще тропки, прерываемые многочисленными оврагами. Поэтому сюда лучше подойти с другой стороны – от деревни Кузнечиха. До нее ходит много автобусов и маршруток. Идти от остановки чуть больше километра. Неподалеку есть большая парковка для тех, кто приедет на личном транспорте.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Из всех трех зон отдыха, расположенных на Щелоковском хуторе, эта, пожалуй, самая большая. Здесь нижегородцев ожидает большой пляж с белым песочком, спортивная и детская площадка. Вообще эта часть парка на редкость благоустроена: деревянные спуски к воде, многочисленные скамейки, качели для детей и взрослых. Поблизости находится кафе, где можно отведать кофе, чай, пончики, булочки и многое другое. Для желающих позагорать здесь установлены многочисленные лежаки, как с навесами, так и без них. Кстати, переодеться в купальник можно прямо на берегу – в специальных кабинках для переодевания.
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Почти вся инфраструктура на озере новехонькая, однако благоустройство зоны отдыха продолжается. Рабочие прокладывают новые дорожки, насыпают песок, красят спортивные снаряды. И это, пожалуй, единственное, что немного омрачает отдых. Впрочем, уже в августе все работы должны завершиться.
Как и на других пляжах, здесь круглосуточно дежурят спасатели, а для маленьких пловцов оборудован лягушатник.
Оценка
Вода – 5
Дно – 5
Песок – 5
Туалет – 4
Навесы – 5
Раздевалки – 5
Лягушатник – 4
Детская площадка – 5
Спортивная площадка – 5
Спасательный пункт – 5
Кафе и киоски – 5
Удобство расположения - 4