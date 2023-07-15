Опубликовано видео из кабины пилота, снятое во время репетиции авиашоу над Нижним Новгородом

Шоу будет проходить над Волгой 15 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликовано видео из кабины самолета Л-39, снятое во время репетиции авиашоу над Волгой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале.

Напомним, авиашоу состоится 15 июля. Мероприятия проведут в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса. Сегодня жители увидели тренировочное авиашоу, а завтра, в 14:30, уже над Волгой смогут наблюдать авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Кроме того, торжественные мероприятия будут проходить на территории нижегородского аэропорта, а также на Нижегородской ярмарке. В аэропорту «Чкалов» в течение дня будет работать экспозиция, посвященная Валерию Чкалову и первым десятилетиям в истории отечественной авиации. На Нижегородской ярмарке пройдет фестиваль исторической реконструкции, поднятие флагов и приветственные слова.