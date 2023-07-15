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Общество15 июля 2023 10:20

Опубликовано видео из кабины пилота, снятое во время репетиции авиашоу над Нижним Новгородом

Шоу будет проходить над Волгой 15 июля
Елизавета КОПЫЛОВА
Шоу будет проходить над Волгой 15 июля.

Шоу будет проходить над Волгой 15 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликовано видео из кабины самолета Л-39, снятое во время репетиции авиашоу над Волгой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале.

Напомним, авиашоу состоится 15 июля. Мероприятия проведут в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса. Сегодня жители увидели тренировочное авиашоу, а завтра, в 14:30, уже над Волгой смогут наблюдать авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Кроме того, торжественные мероприятия будут проходить на территории нижегородского аэропорта, а также на Нижегородской ярмарке. В аэропорту «Чкалов» в течение дня будет работать экспозиция, посвященная Валерию Чкалову и первым десятилетиям в истории отечественной авиации. На Нижегородской ярмарке пройдет фестиваль исторической реконструкции, поднятие флагов и приветственные слова.

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