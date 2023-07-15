Ученые нижегородской «Квантовой долины» представили свои разработки на форуме в Москве. ФОТО: Росконгресс

Развитию квантовых технологий в Нижегородской области уделяется огромное внимание. Именно для этого в городе была создана «Квантовая долина». Свои разработки ученые из этого научного центра представили на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который проходил в Москве с 9 по 14 июля.

- Современная экономика всё больше и больше становится экономикой, основанной на данных.В таких условиях технологии вычисления и передачи данных становятся одними из ключевых технологий современной экономики, - подчеркнул помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин. - И для России важно быть лидером в новых технологиях, которые могут нести революционный характер. А это значит, что квантовые технологии и фотоника– это те направления, которым необходимо уделять повышенное внимание.

Представители «Квантовой долины» Нижнего Новгорода в этом вопросе преуспели. На форуме они представили сразу несколько важных разработок. Огромный вклад в работу вносят исследователи и из других регионов – московских наукоградов Дубна и Сколково, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и НИТУ «МИСиС», Российского квантового центра, ДВФУ Владивостока, Кольцово (Новосибирск). Иннополиса (Казань).

- Именно квантовые технологии могут стать основой нового технологического уклада. В рамках Форума ведущие эксперты обсудят перспективные области внедрения и влияние новых технологий на жизнь людей, - заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. - Одними из основных ключевых вопросов станут новые модели международного взаимодействия и роль российской науки. Уверен, что Форум послужит основой для конструктивного научного диалога «без границ» и зарождения множества деловых партнерств.