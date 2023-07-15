Нижегородские ученые создали квантовые разработки, способные заменить иностранные аналоги. ФОТО: Росконгресс

Физики из ННГУ имени Лобачевского представили свои квантовые разработки на форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир», проводимого в рамках десятилетия науки и технологий. Совместно с учеными МГУ и Российским квантовым центром они разработали метод управления квантовыми объектами – кубитами, альтернативой зарубежным квантовым разработкам.

- Это важный шаг для развития отечественных квантовых компьютеров, - рассказали ученые. - Данный метод решает проблему санкционных закупок, обеспечивая страну собственными разработками. Также в ходе данного Форума представлена прорывная квантовая технология, способная шифровать данные невзламываемыми ключами.

Разумеется, это не единственная разработка в этом направлении. Сейчас ученые из разных регионов страны активно работают над развитием квантовых технологий. Нередко это совместные разработки с учеными из дружественных стран. В частности, на конференции ICQT 2023 российские специалисты презентовали результаты эксперимента по распределению квантового криптографического ключа с помощью китайского спутника Micius между двумя наземными приемными станциями: российской и китайской.

- Создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей позволит гарантированно защитить полезную информацию от компрометации и несанкционированного доступа, - объясняют специалисты.