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Происшествия15 июля 2023 6:30

14-летний подросток с татуировкой пропал в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Он ушел из дома и не вернулся
Елизавета КОПЫЛОВА
14-летний подросток с татуировкой пропал в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Фото: ПСО «Рысь».

14-летний подросток с татуировкой пропал в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Фото: ПСО «Рысь».

14-летний Даниил Мещанинов пропал в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Рысь».

Подросток ушел из дома по адресу ул. Тепличная, дом 1А, 12 июля и не вернулся. Известно, что у него худощавое телосложение и рост 166 см, волосы русые, а глаза зеленые. Предположительно был одет в сине-голубую олимпийку «Adidas», красную футболку, темно-горчичные джинсы, синие с белой подошвой либо белые кроссовки. Из особых примет, у мальчика есть татуировка на правой лопатке в виде недоделанной буквы Z.

Жители, которые обладают информацией о местонахождении подростка, могут обратиться по телефону 8 (831) 28-38-200 или 102.

ЧППроисшествия: ЧП