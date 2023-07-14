Новый вид мошенничества, рассчитанный на медиков, появился в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Развод» пенсионеров, отдающих последние гробовые, рассказы про попавших в ДТП сыновей и дочек, страшилки про пытающихся перевести с банковского счета все накопления – все эти схемы уже давно стали обыденностью. Однако с каждым годом телефонные мошенники становятся все изобретательнее и изобретательнее. На этот раз они сумели изобрести схему, рассчитанную исключительно на медиков.

- Преступники разработали новую схему отъема денег. Заводится в мессенджерах фейковый телефон главного врача с фотографией в профиле. Далее с этого номера идет рассылка сообщений сотрудникам организации с требованием прочитать личное сообщение в мессенджере или на почте, - раскрыл детали схемы министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Попав в почтовый ящик и открыв письмо, человек получает звонок от фейкового сотрудника ФСБ. Жертву обвиняют в нарушении установленных правил и законов, а также медицинских протоколов и порядков. В какой-то момент для урегулирования острого вопроса озвучивается цена снятия обвинений.

По словам министра, в последнее время резко участилось число подобных мошенничеств. В связи с этим врачей и медсестер просят быть особенно бдительными.

- Мы работаем с вами честно. При поступлении таких звонков, обязательно сообщите руководителю организации и в полицию, - призвал медиков министр. - Помните, по телефону не решаются вопросы административного или уголовного преследования и его урегулирования.

Стоит отметить, что мошенники обманывают врачей не только в Нижегородской области. Буквально на этой неделе терапевт одной из больницы Екатеринбурга отдала лжесотрудникам ФСБ 7,5 миллионов рублей. Правда, схема у преступников была несколько иной.

8 июля врачу позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мошенник убедил женщину, что у нее пытаются похитить деньги, а для этого ей нужно сменить счет. После этого с екатеринбурженкой связалась якобы сотрудница банка.

- Звонившая пояснила заявительнице, что ей необходимо поменять свой корреспондентский счет во избежание попытки мошенников завладеть принадлежащими ей денежными средствами. Неизвестная также убедила собеседницу оформить на себя кредиты и снять все свои сбережения, - сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на полицию.