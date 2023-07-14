Вадим Булавинов извинился перед бывшей женой, обвинившей его в побоях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов публично принес извинения своей бывшей супруге, обвинившей его в побоях. Пост раскаянья появился 14 июля на его странице ВКонтакте.

- Отмалчиваться по ситуации с моей бывшей супругой, наверное, неправильно. Я очень сильно сожалею о том, что произошло между нами. Конечно же, я приношу ей свои извинения и раскаиваюсь в своей несдержанности, - написал Булавинов.

Напомним, бывшая жена депутата обвинила его в побоях: в интернете появилось ее фото с разбитым носом. Инцидент произошел еще 3 июля, но известно о нем стало лишь спустя неделю, когда Надежда и ее адвокат решили предать случившееся огласке.

По словам адвоката Никиты Кубасова, Надежда приехала за вещами в дом, где ранее жила с Булавиновым. Он якобы был пьян и начал ее оскорблять, а потом пустил в ход кулаки. Надежда зафиксировала побои в травмпункте и написала заявление в полицию.

Сам Вадим Булавинов после случившегося всё отрицал и изображал удивление, говоря, что все обвинения – ложь.

- Прочитал сегодня все новости про «якобы избиение» моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда. В-третьих, все достанется детям, а не очередному ее …, - написал он тогда в соцсетях.

Далее эмоции Булавинова менялись от поста к посту. Следом на его странице появилась еще одна запись, где он жалел Надежду и обращался к недоброжелателям.

- Жену бывшую жалко, очень. Прошу не комментировать. Детям и так тяжело, - добавил Булавинов к вышесказанному.

Затем оба поста были удалены – бывшему мэру понадобилось еще два дня, чтобы раскаяться.

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