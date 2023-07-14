Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Ворсме 14-16 июля. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Ежегодный летний фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в городе Ворсма Нижегородской области с 14 по 16 июля. Праздник начнется в пятницу в 18.00 и завершится в это же время в воскресенье, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль проходит в формате семейного праздника на природе. Главным местом действия станет живописное озеро Тосканка, в честь которого назван фестиваль.

Гости смогут увидеть парад стилизованных под старину лодок и даже совершить небольшое путешествие между островами. В программе зрелищные исторические реконструкции, творческие мастерские, хороводы и песни. Кроме того, все два дня будет работать детская зона, так что маленьким гостям тоже будет интересно.

«Русская Тоскания» традиционно объединяет творческих людей и позволяет погрузиться в атмосферу русской культуры. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут камерный хор «Нижний Новгород», «КоленкорЪ» и Сергей Старостин.

Напомним, в Нижнем Новгороде 15 июля над акваторией Волги состоится авиашоу, посвященное 100-летию первого пассажирского рейса, давшего импульс к развитию гражданской авиации в России. Полная программа авиашоу опубликована здесь.