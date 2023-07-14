«Спрятал «травку» в трусы»: Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде

Мужчину с партией наркотиков в трусах задержали в Нижнем Новгороде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя, который прятал в трусах партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Странного прохожего сотрудники ППС заметили на улице Рябцева Московского района, и он сразу привлек их внимание своим подозрительным поведением. Полицейские установили его личность и доставили в отдел, где при досмотре у него нашли большое количество «дури».

- В ходе личного досмотра 36-летнего нижегородца в его нижнем белье полицейские обнаружили и изъяли 22 пакетика с неизвестным веществом растительного происхождения, - рассказали в МВД.

По семи пакетикам уже есть результаты экспертизы – это оказался каннабис массой 6,83 грамма. Остальные упаковки также будут исследованы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.