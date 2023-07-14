Марк Эйдельштейн читал рэп, а победители дрожали от волнения: Как прошла церемония закрытия кинофестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде

В кадре президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева с сыном. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Торжественная церемония закрытия VII фестиваля «Горький fest» состоялась в Нижнем Новгороде 13 июля. Большое количество гостей посетили мероприятие, среди артистов был Никита Михалков, Аркадий Инин, Григорий Калинин, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Кристина Асмус, Елена Бирюкова и многие другие. Прибыл и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин со своей супругой.

На фото президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева, актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Мероприятие началось, как всегда, с красной дорожки, по которой прошлись все знаменитости. Встречали звезд президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. Артисты фотографировались, делились своими впечатлениями о городе и о кинофестивале. Много приятных слов получил Нижний Новгород в этот день.

Актер Андрей Мерзликин с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

-Я впервые приехала на «Горький fest» и я думаю, что это не последний раз. Нижний Новгород меня просто покорил. Я не первый раз в этом городе, много раз приезжала на гастроли, но я впервые основательно гуляла по городу, посещала кафе и общалась с нижегородцами, - делится актриса Кристина Асмус.

Восхитился городом и актер Марк Эйндельштейн, который сам является нижегородцем.

-Мне кажется здесь и 20 лет назад было круче, чем в Питере и Москве. Я с гордостью всем говорю, что я нижегородец, - рассказал актер.

Удивил всех актер Марк Эйдельштейн, который пришел на красную дорожку в маске Шрека. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Специальным гостей стал советский и российский кинорежиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков. Всю конкурсную программу ему не удалось посмотреть, так как он приехал только к закрытию, но его поразил масштаб кинофестиваля.

В кадре губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с женой, известный режиссер Никита Михалков,президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

-Хорошо, что фестиваль живет так давно. Главное, чтобы фильмов было больше, чем фестивалей, - пошутил Никита Сергеевич.

Все знаменитости были очень доброжелательные и открытые. Они с радостью общались с поклонниками, раздавали им автографы и фотографировали. Атмосфера была очень дружелюбная.

Актриса Ксения Суркова и президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

В конце вечера состоялась церемония награждения. Все участники фестиваля волновались.

-Мы довольны тем, что люди увидели кино, что приехало огромное количество гостей. Также довольны той атмосферой, которая была на фестивале, - поделился Михаил Пореченков.

Единственный недостаток, который внес некоторые корректировки в кинофестиваль – это сильные ливни. По этому поводу высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

-Вот что мы не смогли взять на себя в этот раз – это погоду. Придется нам серьезно поработать над этим с коллегами и договариваться с руководителями всех конфессий нашей области, чтобы они усиленно молись, чтобы такого ливня у нас не было, - пошутил он.

Актриса Елена Бирюкова с дочерью, президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Ведущими церемонии закрытия стали актер Глеб Бочков и актриса Мила Ершова. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала экранизация Романа Михайлова «Наследие». Этот же фильм взял приз Гильдии кастинг-директоров за лучший актёрский ансамбль.

Все победители в различные номинации дрожали на сцене от волнения, некоторые не смогли приехать, но записали видеообращение.

В кадре президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева с сыном. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Также зрители насладились живой музыкой от группы «Обстоятельства». Удивил всех актер Марк Эйдельштейн. Он зачитал рэп, который написал сам. Свои строчки он посвятил фестивалю.

Актриса Кристина Асмус на ковровой дорожке. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

В завершении вечера Оксана Михеева и Михаил Пореченков вышли на сцену. Они поблагодарили администрацию города и всех, кто помогал организовывать фестиваль.

-Дальше будет только лучше, - добавила Оксана Михеева.