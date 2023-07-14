В кадре Никита Михалков, Михаил Пореченков, Оксана Михеева и Глеб Никитин с женой. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков приехал на церемонию закрытия кинофестиваля «Горький fest», которая состоялась в Нижнем Новгороде 13 июля.

Никиту Михалкова прошелся по красной дорожке, его поприветствовал президент кинофестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. После он пообщался с журналистами и выступил на церемонии награждения.

-Нижний Новгород мне лично подарил счастливые минуты творческой жизни. Я снимал здесь четыре картины. Это место, где ты должен быть достойным, потому что недостойного это место не примет, - тепло отозвался о городе Никита Сергеевич.

Также на церемонию закрытия прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с женой и много других знаменитостей. Среди артистов, посетивших фестиваль, оказались Марк Эйдельштейн, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Ксения Суркова, Мила Ершова, Святослав Рогожан и многие другие.