Из Княгинина – на практику

Студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (Княгининского университета) прошли на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику.

Мероприятие было реализовано в рамках Соглашения о сотрудничестве между АПЗ и вузом по подготовке и трудоустройству выпускников, подписанного 8 июня этого года.

Практика длилась две недели – с 26 июня по 7 июля. 34 студента разместили в общежитии АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обеспечили горячим питанием и трансфером до завода. В первый день ребята побывали в музее истории АПЗ, познакомились с работой цехов, а затем сами окунулись в производственную атмосферу.

Они находились на предприятии почти полный рабочий день – с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед.

24 третьекурсника, которые получают среднее профессиональное образование, проходили практику в сборочных цехах №49 и №55, третьекурсники-бакалавры, получающие высшее образование, – в отделе главного конструктора – в КБ-14 и КБ-19.

В цехе №55 практиканты работали на участке РЭКО.

– Ребята у нас выполняли работу разного уровня сложности: от обжатия клемм на проводах до настройки и проверки функционирования блока управления электрокотла, – рассказал Алексей Кремнёв, мастер участка. – Теоретические знания у них хорошие, новую информацию схватывали быстро. К концу практики почти не уступали опытным работникам.

В КБ-19 студенты знакомились с профессиями инженера-электроника и инженера-программиста: учились читать схемы, делать анализ, изучали программные продукты.

– Мы всячески старались вовлечь молодежь в нашу трудовую деятельность, – отметил Михаил Пителин, начальник КБ-19. – В начале практики раздали ребятам билеты с вопросами, они самостоятельно готовились по ним и в конце сдали небольшой устный экзамен. Он показал, что у ребят достаточно знаний, чтобы прийти на завод и включиться в работу.

24 третьекурсника Нижегородского государственного инженерно-экономического университета прошли практику в сборочных цехах АПЗ

За практикантами на производстве были закреплены опытные сотрудники. Они наблюдали за прогрессом в их работе, направляли, давали рекомендации.

– Нашей группе студентов предложили создать проект «Модуль управления мотором постоянного тока». Студенты начертили электрическую схему, спроектировали печатную плату, создали 3Д-схему сборки. Так они самостоятельно воссоздали весь процесс производства устройств. Модуль спроектирован и работает. Уровень подготовки ребят хороший, еще больше радует их желание постигать новое, – рассказал Алексей Курбаков, инженер-электроник ОГК.

Студенты из Княгинина узнали также о деятельности Молодежного совета АПЗ и побывали на рок-концерте, который организовали заводские активисты.

Завершением практики стала встреча студентов с представителями отдела кадров и кураторами по практике, где были подведены итоги двухнедельного пребывания на АПЗ.

Сотрудничество между заводом и Княгининским университетом будет развиваться.

– Планируем в ближайшее время создать на базе Княгининского университета учебно-производственный участок, где ребята будут оттачивать навыки по профессиям «слесарь-сборщик АП» и «монтажник РЭАиП» на сборке электрокотлов «РЭКО». В будущем, приезжая на практику, студенты будут знать виды работ, которые их ждут на АПЗ, – рассказал Алексей Бойчук, заместитель начальника отдела кадров по развитию персонала. – Также начинаем обсуждать открытие базовой кафедры на территории университета для подготовки кадров с высшим инженерным образованием по тем направлениям, которые необходимы на нашем предприятии.

Мнения

Яков Гришин, студент 3 курса специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:

– Проходить практику на заводе – это лучшее, что может быть для студента. Так мы приобретаем опыт и практические навыки. На АПЗ нас обучали на конкретных примерах, давали испытать свои возможности.

Илья Шитов, студент 3 курса специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»:

– На арзамасском заводе мне понравилось. Здесь новейшее оборудование, высокая культура производства. На предприятиях, где я бывал, такого не видел. Буду рассматривать АПЗ в качестве будущего места работы.

Екатерина Ядрова, фото автора