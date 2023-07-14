Дождь, покрышки и борщ
Команда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стала участником экстремального забега «Заводская закалка», организованного профгруппой ПАО «АНПП «Темп-Авиа» для молодежи Нижегородской областной организации Профавиа.
Спортивное мероприятие прошло 1 июля на базе ФОБ «Снежинка». На старт вышли пять команд, представляющие предприятия Арзамаса и Павлова.
На пятикилометровой трассе ребят ждали испытания на силу, ловкость и выносливость: подтягивание на турнике, братские приседания, прыжки через покрышки и их перетаскивание, переползание под колючей проволокой, распиливание бревна двуручной пилой и другие спецзадания. Отдельным испытанием стала погода – начавшийся дождь изрядно усложнил прохождение трассы. Но все команды успешно справились. А победителями стали гости с павловского завода «Гидроагрегат».
Команда АПЗ стала участником экстремального забега «Заводская закалка»
Комментарий
Владислава Фомина, слесарь-сборщик цеха №49:
– Отличное мероприятие! На забеге мы в полной мере ощутили слова организаторов, что будет нелегко. Но взаимовыручка и командный дух помогли нам преодолеть все препятствия. В конце нас ждал вкусный обед, награждение и фотографирование на память.
За команду АПЗ выступали:
Денис Былинкин (цех №16)
Ксения Китаева (цех №49)
Дмитрий Гуляев (ОГК)
Владислава Фомина (цех №49)
Евгений Юренков (цех №44)
Пресс-служба АПЗ
Фото предоставлено профкомом АПЗ