Дождь, покрышки и борщ

Команда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стала участником экстремального забега «Заводская закалка», организованного профгруппой ПАО «АНПП «Темп-Авиа» для молодежи Нижегородской областной организации Профавиа.

Спортивное мероприятие прошло 1 июля на базе ФОБ «Снежинка». На старт вышли пять команд, представляющие предприятия Арзамаса и Павлова.

На пятикилометровой трассе ребят ждали испытания на силу, ловкость и выносливость: подтягивание на турнике, братские приседания, прыжки через покрышки и их перетаскивание, переползание под колючей проволокой, распиливание бревна двуручной пилой и другие спецзадания. Отдельным испытанием стала погода – начавшийся дождь изрядно усложнил прохождение трассы. Но все команды успешно справились. А победителями стали гости с павловского завода «Гидроагрегат».

Команда АПЗ стала участником экстремального забега «Заводская закалка»

Комментарий

Владислава Фомина, слесарь-сборщик цеха №49:

– Отличное мероприятие! На забеге мы в полной мере ощутили слова организаторов, что будет нелегко. Но взаимовыручка и командный дух помогли нам преодолеть все препятствия. В конце нас ждал вкусный обед, награждение и фотографирование на память.

За команду АПЗ выступали:

Денис Былинкин (цех №16)

Ксения Китаева (цех №49)

Дмитрий Гуляев (ОГК)

Владислава Фомина (цех №49)

Евгений Юренков (цех №44)

Пресс-служба АПЗ

Фото предоставлено профкомом АПЗ