«Лада» протаранила «Ниссан» в Нижнем Новгороде: один человек погиб, двое в больнице

Пассажир легковушки погиб в лобовом ДТП на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезное ДТП произошло на бульваре Юбилейном в Сормовском районе в среду вечером. Там «Лада Приора» вылетела в лоб иномарке – один человек погиб, двое в больнице. Об этом сообщает Нижегородская Госавтоинспекция.

Авария произошла в шестом часу вечера 12 июля в районе дома №22 по бульвару Юбилейному. Водитель «Приоры», ехавший в сторону Циолковского, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в лоб Nissan Juke. От удара отечественная легковушка вылетела на газон, а иномарку развернуло поперек дороги. Пассажир ВАЗа погиб на месте, водители обоих машин доставлены в больницу.

"Ниссан" развернуло поперек дороги. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В обстоятельствах смертельной аварии разбирается Госавтоинспекция.

Напомним, вчера на трассе в Воротынском районе произошла массовая авария с участием восьми транспортных средств. Погиб водитель фуры.

- Автомобиль КамАЗ совершил столкновение с задней частью автомобиля «Ман». В свою очередь это спровоцировало последовательное столкновение автомобилей Mitsubishi Fuso, «ГАЗон NEXT», «Мазда», «Хендай», ГАЗель, «Киа», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.