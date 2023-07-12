Пожар на предприятии «Сибур» в Дзержинске потушен. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на нефтегазохимическом предприятии «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области потушен. Об этом сообщается на сайте компании «Сибур».

- Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехима» ликвидировано, происходит охлаждение производственной установки, - рассказали в компании. - Жертв и пострадавших нет. Угроза взрыва отсутствует. Ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так и аккредитованных независимых лабораторий.

Напомним, пожар на предприятии вспыхнул около двух часов дня. Первыми о случившемся в социальных сетях сообщили очевидцы, заметившие густой серый дым. Вскоре информацию о ЧП подтвердили и спасатели. На место ЧП также выехал и глава Дзержинска Иван Носков.

- По предварительным данным на предприятии происходит горение производственной установки, работают пожарные службы, - отметил Иван Носков. - Персонал предприятия эвакуирован. Направили на место нашу лабораторию МБУ «Инженерно-экологическая служба Дзержинска» для забора проб воздуха. Результаты будут позже. Пока могу сказать, что направление ветра западное, не на город.

Также на месте ЧП уже работают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Они тоже взяли пробы воздуха.